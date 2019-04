Fynske folketingskandidater: - Cigaretter skal være væsentligt dyrere

Prisen på en pakke cigaretter skal være væsentlig højere, end den er i dag, mener et stort flertal af de fynske folketingskandidater, der har svaret på en spørgeundersøgelse fra TV 2/FYN.

Jeg så gerne, at det kostede 60 kroner for en pakke cigaretter. Der skal være balance mellem, at børn ikke begynder at ryge og risiko for øget grænsehandel Mai Mercado, kandidat for Konservative

- Prisen skal op på omkring 80 kroner for en pakke. Primært med den hensigt at forhindre unge i at starte med at ryge. Vi ved fra Norge, at prisen kan forhindre unge i at ryge, siger Bo Libergren, folketingskandidat for Venstre.

Så dyrt som muligt

Han bliver bakket op af Radikales Rasmus Helveg Petersen, der også gerne vil skrue prisen på cigaretter i vejret.

- Højere cigaretpriser er det stærkeste folkesundhedsinstrument, vi har. Det er effektivt, når unge skal holdes fra at begynde, siger Rasmus Helveg Petersen.

- En pakke cigaretter skal være så dyr som muligt - uden at vi får skubbet på øget grænsehandel eller potentielt ser flere illegale cigaretter på det danske marked. Venstre har ikke lagt sig fast på en pris, siger Venstres Jane Heitmann.

Om undersøgelsen TV 2/FYN har sendt en spørgeundersøgelse via mail til de 78 fynske kandidater til Folketinget. Vi har stillet dem to spørgsmål med faste svarmuligheder og de har fået mulighed for at komme med uddybende kommentarer. Vi har spurgt dem om: Hvad skal prisen være på en pakke cigaretter? Skal der indføres flere forbud mod rygning i det offentlige rum? 78 fynske folketingskandidater har fået spørgeundersøgelsen tilsendt. 45 af dem har svaret. Se mere

Når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt der skal indføres flere forbud mod rygning i det offentlige rum, er de fynske folketingskandidater mere splittede.

Halvdelen svarer, at de ønsker flere forbud mod rygning i det offentlige rum. Den anden halvdel svarer klart nej til spørgsmålet.

En heksejagt på rygerne

- Angående forbud i parker og andre offentlige steder, kan jeg ikke se hvordan det skulle kunne håndhæves. Politiet har nok at se til med de få ressourcer de har på nuværende tidspunkt, svarer René Jørgensen, folketingskandidat for Dansk Folkeparti.

Jeg er tilhænger af så megen frihed som muligt for den enkelte, så rygeforbud udendørs ville jeg ikke umiddelbart stemme for Stine Bardeleben Helles, kandidat for Alternativet

- I mine øjne, er der sket en ualmindelig kedelig heksejagt på de - vel efterhånden få - rygere. Ikke mindst med det seneste stunt med at forbyde rygning i offentlige parker. Vil galskaben da ingen ende tage!?!!, spørger KristenDemokraternes Kim Slott.

God ide at forbyde røg på legepladser

Anderledes toner lyder der fra Enhedslistens Victoria Velasquez.

- Enhedslisten er imod et generelt forbud mod rygning i parker og lignende, men går ind for et forbud på enkelte steder som eksempelvis legepladser, siger hun.

Socialdemokraternes Julie Skovsby bakker op om forslaget om at gøre rygning forbudt på en række udendørsarealer i Odense Kommune.

- Omkring grønne områder i Odense så er jeg trygt ved at det parti, som jeg har stemt på ved byrådsvalget i dialog med borgere vil træffe de rigtige beslutninger, siger hun.

