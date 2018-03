Claudias kamp tilbage til livet

- Er det okay, det jeg har taget på?

Claudia Christensen refererer til den blå hættetrøje og de matgrønne bukser, hun har på.

- Jeg valgte bare noget, som jeg vidste, jeg ville føle mig tryg i.

Jeg forsikrer hende om, at det er helt fint.

- Du bliver nødt til at holde øje med tiden, siger hun. Jeg kan ikke klare at sidde her mere end tyve minutter, så begynder jeg at dissociere.

En tilstand, hvor hun er fysisk tilstede, men mentalt forsvinder.

Claudia Christensen har senfølger efter at være blevet seksuelt misbrugt. For hende og andre, der kæmper med senfølger, er dissociation det, som de gjorde under de seksuelle overgreb for at beskytte sig selv.

Jeg lover hende, at jeg holder øje med klokken og ikke overskrider de tyve minutter.

- Det er jeg glad for. Bliver jeg presset for meget, får jeg slem migræne i en til to dage, og så kan jeg ikke lege med min søn.