Fynsk virksomhed sparer penge på ny afgift

Står det til regeringen, så skal virksomheder, der belaster klimaet nemlig betale mere for deres CO2-udledning, og det kan komme til at gå økonomisk ud over Egekærslund.

- Det er en stor trussel, det bliver jo rigtig mange penge for os, siger Helle Lundsgaard, der er direktør i Egekærslund.

Helt konkret foreslår regeringen at indføre en afgift på 750 kroner per ton udledt CO2.

Overlapper græsslåningen

Hos maskinstationen Egekærslund brænder de hvert år op mod 200.000 liter diesel af om året på deres maskiner. Derfor er de ved at finde ud af, hvordan de kan spare på brændstoffet.

En af måderne, de kan gøre det på, er ved at bruge ny teknologi, der sørger for mindre overlap på steder, hvor maskinerne allerede har kørt, når de slår græs. På den måde håber maskinstationen at kunne spare mellem 15 og 20% diesel.

- Vi har jo hele tiden fokus på kørselsmønster og tomgangskørsel, men det her projekt har sat gang i vores tanker om, at nu skal vi gøre noget mere, og nu skal vi have fundet ud af at få reduceret det forbrug, siger Helle Lundsgaard.

Den fynske maskinstation risikerer en årlig regning på op mod 400.000 kroner, hvis forslaget om en ny CO2-afgift bliver vedtaget.

En fremtidssikring

For at få hjælp til omstillingen har Egekærslund derfor allieret sig med Erhvervshus Fyn. Samarbejdet betyder, at virksomheden bliver rådgivet og kan udveksle erfaringer med andre virksomheder, og så er der også muligheder for økonomisk støtte.

- Vi har arbejdet med den her dagsorden i lang tid. Den er blevet endnu mere aktuelt nu, efter at CO2-afgiften kommer, så jo før man kommer i gang med at arbejde med reduktion af CO2, jo bedre bundlinje får man, siger Palle Mathiasen, der er bæredygtig forretningsudvikler i Erhvervshus Fyn.