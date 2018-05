Coop lukker 15 brugser - to af dem ligger på Fyn

Dagli'Brugsen i Årslev og Ullerslev lukker ved udgangen af juni. I alt lukker Coop 15 Dagli'- og LokalBrugser.

Den 30. juni er det slut med at handle i Dagli'Brugsen i Årslev og Ullerslev.

Coop lukker i alt 15 Dagli'- og LokalBrugser over hele landet, fordi butikkerne gennem længere tid har givet underskud. Omkring 300 medarbejder bliver berørt af lukningerne.

- Det er butikker, der giver betydelige underskud, og hvor vi gennem flere år har kæmpet for at vende udviklingen. Men i år har butikkerne samlet set desværre forstærket den negative udvikling trods en stor indsats fra medarbejdernes side. Vi ser derfor ikke flere muligheder for at drive dem videre, siger kædedirektør Torben B. Andersen, Dagli'Brugsen.

Fynske butikker lukkes

Disse butikker lukker den 30. juni Hornsyld

Gørding

Taulov

Nykøbing Mors

Thisted

Resen

Ullerslev

Årslev

Arden

Holbøll Plads, Aalborg SØ

Suldrup

Hjortekær

Smidstrup Strand

Kragelund

Viborg

To af de 15 butikker ligger på Fyn. Såvel i Årslev som i Ullerslev lukker byens Dagli'Brugs ved udgangen af næste måned.

Udover disse 15 butikker lukker Brugsen på Amagerbrogade i København også. Til sammen har de 16 butikker belastet Coop med et underskud på et årligt tocifret millionbeløb.

Butikslukningerne betyder, at 300 medarbejdere i første omgang mister jobbet. Coop oplyser, at de forsøger at skaffe de berørte ansatte job andetsteds i Dagli'Brugsen eller i en af Coops øvrige kæder.

Coop har ikke umiddelbart planer med de lokaler, som butikkerne ligger i. Lokalerne sættes derfor enten til salg eller leje, fortæller Coop.

Læs også Årslev: Betalingsautomat trukket op af jorden