Coronakurven er knækket, mener eksperter

- Jeg tror ikke, at vi fuldstændig skal slippe tøjlerne. Men vi har kunnet håndtere denne Omikron uden de store drastiske samfundsomstyrtende tiltag, siger han.

Han bakkes op af Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet.

- Der er ingen tvivl om, at smittekurven er for nedadgående. Vi ser det mest i Københavnsområdet – specielt i den vestlige del af København. Det er også der, der er mest smitte, så det er der, vi først forventer, at der bliver så meget immunitet, at vi får flokimmunitet og dermed dalende smittetal, siger han.

25.690 nye smittede

Det seneste smittetal i Danmark var 25.690. Her skal der dog tages forbehold for, at tallene er fra lørdag, hvor der er færre, der bliver testet.

- Vi har toppet i Østdanmark for cirka to uger siden, men så har vi en acceleration i det vestlige Danmark, så det har jævnet sig ud over de overordnede tal. Men det passer godt med de udenlandske tal, at vi er på den nedadgående kurve, netop fordi der er så mange, der er blevet smittet, og dermed er immune, siger Jens Lundgren.