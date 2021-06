Michael fik job under coronakrisen: - Der er bare travlt

Ændring i forbrugsvaner

Firmaernes medvind tegner et tydeligt billede af, at det er branchebestemt, hvem krisen rammer.

Ifølge en cheføkonom i Dansk Erhverv er der sket en historisk ændring i danskernes forbrugsvaner. Vores forbrug lige nu cirka ti procent højere end på samme tid i 2019.

Det skyldes blandt andet de udbetalte indefrosne feriepenge på over 50 milliarder kroner efter skat. Så kompensationsordningerne og medvirket til at danskernes indkomster har udviklet sig fornuftigt.



- Under coronakrisen har danskerne øget deres forbrug relateret til boliger. Det er byggemarkeder, det er møbler og så et øget forbrug af elektronik. Meget tyder på, at danskerne har lysten til at bruge penge, og de har også muligheden for det, siger Tore Stramer til TV 2 Fyn.