Crawley frygter at stenkast er politisk motiveret

Klokken fem lørdag morgen vågnede rådmand Susanne Crawley (R) ved, at der blev kastet sten gennem ruderne i familiens hjem i Hunderupkvarteret i Odense. I alt blev to ruder smadret af stenkast.

- Klokken fem i morges bliver jeg vækket af en høj lyd, og da jeg løber nedenunder, kan jeg se, at der er nogle smadrede ruder, og at der ligger sten, som er kastet ind igennem, siger Susanne Crawley, der er børn- og ungerådmand i Odense Kommune.

Efterforskes af Fyns Politi

Susanne Crawley er tidligere blevet udsat for trusler, og derfor frygter hun, at stenkastene kan hænge sammen med hendes arbejde som byrådspolitiker.

- Jeg håber jo inderst inde, at det er tilfældigt hærværk. At nogen er gået forbi og har været sure på et eller andet, og så er det lige vores hus, det er gået ud over. Men jeg frygter jo, at det har noget at gøre med min person som politiker, siger hun til TV 2/Fyn.

Vagthavende ved Fyns Politi Ehm Christensen siger til TV 2/Fyn, at Fyns Politi har igangsat en efterforskning, men at man derudover ikke har flere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.

- Det gør mig vred

Hvis det viser sig, at hærværket mod Susanne Crawleys hus har et politisk motiv, så gør det hende meget vred, forklarer hun.

- Hvis det er sådan, så gør det mig faktisk rigtig vred, for jeg synes selv, at jeg er et ordentligt menneske, som taler ordentligt, er en ordentlig politiker, der prøver at tage gode beslutninger for folk. Jeg er med på, at man kan være uenig med mig, men jeg synes, at man skal kunne være politiker i Danmark og kunne leve et almindeligt liv samtidig, siger hun.

Lørdag morgen har en glarmester lavet en foreløbig reparation på de to ruder, hvor der er blevet kastet sten igennem.

Men selvom lørdagens hændelse potentielt blot er endnu en tilføjelse i rækken af trusler mod Susanne Crawley, så får det hende ikke til at overveje at forlade politik, siger hun.

- Nej, det gør det ikke. Det får mig netop til at ville medvirke i sådan en udsendelse her, for Danmark skal være et land, hvor man kan være politiker, men også være mor og hustru - uden at det går ud over ens familie.

- Det er ikke nogen rimelig konsekvens for min mand og mine børn, at fordi deres mor og hustru er politiker, så skal man udsættes for chikane og trusler, siger Susanne Crawley.