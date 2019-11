Cykelgade i Odense ændrer sig

Det er ikke kun letbanearbejde og boligbyggeri, der er ved at ændre bybilledet i Odense. I løbet af de kommende uger vil også gågaden i centrum ændre sig for cyklister, fodgængere og varelevering. Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

- Odense er i forandring, og det betyder, at flere gader bliver brugt anderledes end før. Det skaber nye behov og muligheder for erhvervslivet og for byens brugere, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) i pressemeddelelsen.

Læs også Cyklister har mulighed for at byde på skrottede bycykler

Bedre forhold for cyklisterne

Særligt cyklisterne vil opleve en forandring. Hele formålet med de nye tiltag er at skabe sikrere forhold for de odenseanere, som tager turen gennem byen på cyklen.

Det kommer særligt til at være cyklisterne, der oplever et nyt bybillede i Odense. Foto: Odense Kommune

- Cyklisterne får nogle bedre forhold, i og med, at der hele vejen på Klaregade til Mageløs og Skt. Knuds Kirkestræde og Klingenberg bliver oprettet det, der hedder en cykelgade, hvor færdsel foregår på cyklisternes præmisser, forklarer Mie Brøchner, der er funktionsleder i Trafik og Mobilitet, til TV 2/Fyn.

Klaregade, Mageløs og Sankt Knuds Kirkestræde omdannes til cykelgade. Biler må gerne køre i gaden, men skal holde sig bag cyklisterne, der altså må fylde hele vejbanen.

- Vi skal hele tiden kigge på, at vi sikrer de mest optimale løsninger for alle. I området ved Klaregade, Klingenberg og Sankt Knuds Kirkestræde har vi således lyttet til ønsker fra både restauratører, fragtmænd, fodgængere og cyklister for at få området indrettet bedst muligt, siger Jane Jegind.

Læs også Bøderegn over cyklister: - Alle drønede over for rødt