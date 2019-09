Cykelhold giver millionbeløb til alvorligt syge børn

På Torvet i Ringe gav Team Rynkeby lørdag 29,4 millioner kroner til alvorligt syge børn.

- Det er fuldstændig fantastisk. Det gør, at vi har mulighed for at hjælpe en masse børn med kræft og deres familier. Jeg kan nærmest ikke beskrive det. Det betyder virkelig meget, siger direktør i Børnecancerfonden Marianne Nielsen til TV 2/Fyn.

Cirka 3,5 millioner kroner kommer fra Fyn. Børnecancerfonden oplyser, at de fleste penge skal gå til forskning i børnekræft.

Rynkeby-formand: Vi kan skabe en forskel

Inden donationerne blev uddelt, havde børn og voksne været på cykeltur, hvor rytterne cyklede igennem et målområde ved Torvet.

Her uddelte velgørenhedscykelholdet Team Rynkeby to store checks til Børnecancerfonden og Børnelungefonden. Det sker efter ét års indsamlingsarbejde.

- Vi tror på det langsigtede arbejde. Vi har mange års samarbejde med Børnecancerfonden og nu også Børnelungefonden. Vi tror på, vi sammen via det lange samarbejde kan skabe en reel forskel, siger formand for Team Rynkeby Peter Frank.

To fynske hold bag millionbeløb

På checken til Børnecancerfonden lyder beløbet på lidt over 23 millioner kroner og på lige knap 6,5 millioner kroner til Børnelungefonden.

Præcis 3.533.611 kroner er indsamlet af de to fynske hold, Team Rynkeby Odense og Team Rynkeby Ringe.

Med årets donation har Team Rynkeby Fonden siden starten i 2002 rejst over 424 millioner kroner til børn med kritisk sygdom.