Cykelløbet Danmark Rundet skydes i gang med sejr til fynbo

PostNord Danmark Rundt blev onsdag indledt med en sejr til Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport).

Den 26-årige dansker tog fusen på sprinterholdene på målstregen i Aalborg, da han angreb med 1,5 kilometer tilbage.

Norman Hansen fik hurtigt slået et hul, og selvom han var tæt på at blive indhentet, så lykkedes han lige nøjagtig med at holde sprinterne bag sig.

Danmark Rundt fortsætter torsdag med løbets kongeetape fra Viborg til Vejle.

PostNord Danmark Rundt består af fem etaper og slutter på søndag med opløb på Frederiksberg Allé i København.