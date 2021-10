Mørket får politiet på gaden - klarer din cykel tjekket?

Mange fynboer må efterhånden fragte sig til studie og arbejde i mørke, og det stiller krav til deres cykler.

Derfor var Fyns Politi fredag på gaden, for at tjekke at odenseanerne blandt andet overholdt reglerne for lygter.

- Vores hovedsagelige fokus ligger på, at vi skal tjekke, om folk har forberedt deres cykler, har lys og lygter tændt, og at de lyser, som de skal, siger politikommissær Anders Brahe.