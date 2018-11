Letbanen fylder: Cykelsti må lade livet

Når Odense Letbane som forventet står klar i slutningen af 2020, vil der være ændret en del på veje, cykelstier og fortove langs strækningen gennem Odense.

Det oplyser By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

- Enkelte steder, eksempelvis det inderste af Nyborgvej, har det været nødvendigt at fjerne cykelstien helt på grund af pladsmangel, oplyser forvaltningen i en status på Odenses fremtidige trafikforhold i forbindelse med letbanen.

Otte meter bredt bånd

Årsagen er, at der skal være plads til et otte meter bredt bånd til letbanens spor.

Det betyder, at der flere steder i byen bliver reduceret bredde på kørebaner, cykelstier og fortove.

På disse strækninger vil bilernes hastighed blive tvunget ned ved hjælp af bump.

Grønt for letbane - rødt for alle andre

Når letbanetogene skal køre gennem Odenses gader, vil den som udgangspunkt køre for grønt lys hele tiden, hvis den skal nå fra start til slut på 42 minutter.

På sin rute kører den gennem 56 signalanlæg, og når letbanen har grønt lys, får alle andre trafikanter rødt lys og skal holde tilbage.

Det giver længere rejsetid til biler, busser, cyklister og fodgængere i Odense.

- Når letbanen ankommer til krydset, skal de øvrige trafikanter holdes tilbage, så ingen trafikanter krydser letbanesporet. Letbanen er således et nyt element i trafikken, der kan føre til øget ventetid for de øvrige trafikanter, lyder det fra forvaltningen.

- Det vil være uundgåeligt, at de øvrige trafikanter vil opleve en langsommere afvikling af trafikken, når der passerer et letbanetog gennem krydsene hvert syv et halvt minut i hver retning.

Fokus på disse kryds

Både Odense Kommune og Fyns Politi har godkendt hele strækningen. Politiet hæfter sig dog ved flere strækninger, hvor der bør være særligt fokus på at afvikle trafikken.

Det gælder blandt andet omkring Odense Banegård Center, krydset ved Middelfartvej og Grønløkkevej og krydset ved Vesterbro og Vestre Stationsvej.

Odense Letbane regner med at testkøre de første letbanetog i foråret 2020.