Efterlysning: Cyklede til byen og kom ikke hjem

En 79-årig mand fra Toften i Munkebo cyklede tirsdag eftermiddag omkring klokken 15 mod Munkebo. Han plejer at komme tilbage, men det gjorde han ikke tirsdag. Derfor er manden nu efterlyst af Fyns Politi.

Politiet opfordrer borgere i området til at lede i skure og udhuse efter den 79-årige mand og hans cykel.

Manden 185 til 190 centimeter høj, dansk af udseende og spinkel. Han har kort gråt hår og gråt trimmet skæg. Da han cyklede afsted var han iført en sort jakke og en trøje med lynlås. Derudover bar han grå bukser og pæne herresko.

Læs også Fynsk firma tiltalt af Bagmandspolitiet i konkurrencesag

Ejer racercykel

Ifølge Fyns Politi var manden tirsdag eftermiddag kørende på en blå eller sort racercykel. Der skulle angiveligt være tale om en ny model. Cyklen er udstyret med gedebukkestyr.

Manden er bosat på et rehabiliteringscenter. Centret er kendt under navnet Toften. Fyns Politi oplyser, at han har for vane at cykle til et værtshus i byen, men han plejer selv at finde vej tilbage.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 1-1-4