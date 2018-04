Cyklende tyv dømt for indbrudsbølge i Hjallese

En 28-årig mand er blevet dømt i en sag om 33 indbrud og indbrudforsøg i Odense. Han skal i fængsel i et år og fem måneder. Anklageren gik ellers efter tre år.

Henover en periode fra sidst i oktober til midt i november sidste år begik en 28-årige mand fra Odense en hel bølge af indbrud i Hjallese i den sydlige odenseforstad.

Han cyklede ud til gerningsstederne, hvor han fandt redskaber i haveskurene til at bryde ind i husene med. Da han så kom ind, tog han det, som han lige kunne finde, og så cyklede han ellers hjem igen.

Faktisk førte en henvendelse fra en nabo til, at den 28-årige blev pågrebet på fersk gerning af politiet Daniel Dokkedahl, anklager ved politiets anklagemyndighed

Sådan beskriver Daniel Dokkedahl fra politiets anklagemyndighed de mange indbrud.

Naboer har æren

Den 28-årige mand blev dog frifundet i syv ud af de 33 forhold, som han var sigtet for, og han blev idømt et år og fem måneders fængsel.

Der var i alle 33 forhold tale om indbrud og forsøg på indbrud i Hjalleseområdet. Kun ét indbrud blev begået i Odense centrum, hvor tyve, der er etnisk dansker ellers boede.

Læs også Dommen falder torsdag: 30 indbrud og forsøg på indbrud på tre uger

- Han er primært blevet frifundet for forsøg på indbrud, fortæller Daniel Dokkedahl.

Efter de mange indbrud i efteråret 2017 efterlyste Fyns Politi vidner til indbrudene, og ejerne til de mange smykker og andre tyvekoster, som var blevet stjålet.

Det resulterede i mange henvendelser.

- Politiet og jeg har haft stor gavn af alle de henvendelser, som beboerne i området meldte ind med. Naboer har holdt øje med naboer, og det har gjort, at flere af indbruddene er blevet forstyrret, fortæller Daniel Dokkedahl til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Faktisk førte en henvendelse fra en nabo til, at den 28-årige blev pågrebet på fersk gerning af politiet.

Fik ikke de ønskede tre år

Anklageren Daniel Dokkedahl gik egentlig efter, at den 28-årige skulle have tre års fængsel for de mange indbrud. Det svarer til en overbygning af straffelovens paragraf 286, som ifølge anklageren kun bruges, hvis der er tale om organiseret kriminalitet, grove tilfælde, eller der er tale om tyvekoster for over 500.000 kroner.

- Når man begår så meget kriminalitet på så kort tid og i så lille et område, så er det organiseret i en eller anden forstand. Derfor gik vi efter de tre år, fortæller Daniel Dokkedahl til TV 2/Fyn.

Læs også To mænd anholdt: Masser af tyvekoster fra indbrud fundet

Men retten var ikke enig med anklageren.

- Det var en juridisk vurdering, og retten vurderede, at da der ikke var tale om tyvekoster for over 500.000 kroner, og det heller ikke var nøjere planlagt, så skulle han ikke straffes efter overbygningen på straffelovens paragraf, siger anklageren.

Selvom dommen blev på kortere tid i fængsel, end hvad anklageren gik efter, så var Daniel Dokkedahl alligevel tilfreds. Straffen til den 28-årige ligger nemlig tæt på strafferammen på halvandet års fængsel.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at indbrudstyven bliver dømt for at have lidt for lange fingre.

Faktisk blev han i sommeren 2017 løsladt efter at have siddet inde for at have begået en anden form for berigelseskriminalitet.

- Derfor og så det, at han ikke fik de tre år, som jeg ellers gik efter, så regner jeg bestemt heller ikke med, at han anker dommen, siger Daniel Dokkedahl.

Den 28-årige valgte da også at modtage dommen på et år og fem måneder.

Læs også Betjent fik en mavepuster: To anholdte efter uorden ved værtshus