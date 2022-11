Sportsklub i Odense nomineret til pris og kan vinde 100.000 kroner

Cykling Odense er nomineret til prisen som Årets idrætsforening 2022.

Dermed er cykleklubben sikret en gevinst på 10.000 kroner, og hvis den vinder prisen, venter der 100.000 kroner.

- Vi er utrolig stolte i Cykling Odense over, at blandt 724 indstillinger er vi blandt de sidste tre, som en jury har valgt, og som skal kæmpe om at blive Årets bedste danske idrætsforening, siger Allan Poulsen, der er klubbens koordinator på skolearrangementer og for frivillige hjælpere.

- Den lille krølle på halen, som jeg tror, vi er blevet valgt på, er, at vi har vores enorme skolearbejde. Vi har mellem 6.000 og 7.000 skoleelever herude om året, hvor vi lærer dem at cykle rigtigt og blive bedre trafikanter, forklarer han.

Prisen er først og fremmest en hyldest til det gode arbejde, der hver dag finder sted i landets idrætsforeninger.