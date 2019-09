Cyklister har mulighed for at byde på skrottede bycykler

Måske bliver det muligt at erhverve sig en eller flere af de bycykler, Odense Kommune netop har vinket farvel til.

Virksomheden AFA JCDecaux, der siden 2010 har opstillet og drevet cyklerne, ved endnu ikke, hvordan fremtiden for cyklerne ser ud. Men hvis klubber, foreninger eller private er interesserede i at købe de brugte bycykler, bør man ikke holde sig tilbage.

- Interesserede kan hendvende sig til os. Vi kan altid skrive dem op, og finde ud af hvordan og hvorledes, siger adminstrerende direktør i AFA JCDecaux, Anders Axelsen.

Tiden er en anden

Tirsdag besluttede et enigt By- og Kulturudvalg i Odense Kommune at droppe systemet med bycykler, og det ærgrer ikke Anders Axelsen, der synes, at det er en bedre idé at lade private virksomheder komme til.

- Vi har masser af udstyr på hylderne, som Odense Kommune kan vælge, så det gør ikke nogen forskel for os, siger han.

I stedet for bycykler er el-løbehjul med en nyere GPS-teknologi stormet ind på markedet og ud i gaderne. Den form for konkurrence var der ikke, da bycyklerne blev introduceret i gadebilledet.

- Dengang, vi startede i Odense og Randers, var der ikke så mange private muligheder, siger Anders Axelsen.

Klubber og foreninger først

Foruden Odense sørger AFA JCDecaux for driften af bycykler i Randers. Odense er dermed det første sted i Danmark, den fransk-danske virksomhed afvikler systemet med bycykler. Men da man droppede pendlercyklerne i Aarhus, fik private ikke muligheden for at købe dem.

- Vi vil helst ikke have, at nogen uden tilhørsforhold til os kører med vores logo, siger Anders Axelsen, der først og fremmest ser det som en oplagt mulighed for fritidsklubber og foreninger.

Det skal dog ikke afholde folk fra at henvende sig vedrørende bycyklerne i Odense, fastholder direktøren, der endnu ikke kan fortælle, hvornår det er muligt at sige noget mere præcist om cyklernes fremtid.

- Nu skal vi i første omgang have pillet dem ned, siger han.