Husker du? Da tour-feberen ramte Fyn i 1996

Onsdag den 20. februar var dagen, som mange cykelløbsentusiaster havde ventet på i årtier.

For her kom det frem, at verdens største cykelløb, Tour de France, kommer til Danmark i 2021, hvor Nyborg bliver målby på anden etape den 3. juli.

- Tour de France er stort. Det er et fedt løb. Jeg har været nede og overvære det i Frankrig, og det bliver helt vildt at få det til Nyborg, siger Jørn Carl, der er formand for den lokale cykelklub i Nyborg og fortsætter:

- Jeg tror på, at det vil være med til at skærpe interessen for cykling og klubben. Så jo, det skal nok kaste et eller andet af sig på et eller andet plan, det tror jeg. Jeg håber, at det vil give flere medlemmer i klubben.

Fyn er gul - og Bjarne er en helt



De gule vandcykler var et kæmpehit under tourfeberen i 1996. Foto: TV 2 FYN

I 1996 blev Fyn også ramt af den gule cykelfeber, da Bjarne Riis eller "Ørnen fra Herning" vandt løbet. De fynske cykelhandlere havde kronede dage - og selv de gule vandcykler på Odense Å var konstant udlejet, selvom vejret var alt andet end gul sol og blå himmel i 1996.

Det er fordi, at Bjarne Riis er en helt. Jeg synes, det er helt vildt. Og jeg ser ellers aldrig Tour de France normalt, men i år har jeg set det hele tiden. Dorte Christensen, Tour-fan i 1996

- Vandcyklerne er jo gule. Folk snakker jo ikke om andet end gult. Og der kommer mange sjove bemærkninger om Bjarne Riis i øjeblikket, fortalte Knud Laursen, der var bådudlejer ved Odense Å i juli 1996.

- Det er jo folk, der kommer gående, der ser dem, der sveder ude på vandet - og så bliver der råbt: Kom så, Bjarne. Nu fører du - og alt det der. Det er jo sjovt.



Tour-feber: Da Fyn blev ramt af Riis-effekten (1996)

De fynske cykelhandlere havde svært ved at følge med under tour-feberen.

Hvor er den gule cykeltrøje henne?

- Den er udsolgt. Pudsigt nok, fortalte cykelhandler Michael Hansen til TV 2/Fyn.

Og det er Bjarne Riis' skyld?

- Det er udelukkende Bjarne Riis, det må vi sige, ja.



Den prikkede bjergtrøje kunne man stadig få - men den gule førertrøje var revet væk i 1996. Foto: TV 2/FYN

I 1996 måtte de fynske cykelløbfans nøjes med at følge touren på tv - eller tage bussen til Paris, hvis man ville opleve en af verdens største sportsbegivenheder på tæt hold.

Og det gjorde hundredevis af fynboer. Otte propfyldte busser blev sendt af sted fra Odense til Champs-Élysées.

- Det er jo en oplevelse at se hele feltet komme ind, lød det fra en.

- Vi skal jo hjælpe Ørnen de sidste meter over målstregen, fortalte en anden.

Også kvinderne havde taget fri for at komme helt tæt på cykelløbet og Ørnen fra Herning.

- Det er fordi, at Bjarne Riis er en helt. Han er bare en helt. Jeg synes, det er helt vildt. Og jeg ser ellers aldrig Tour de France normalt, men i år har jeg set det hele tiden. For Riis er en helt, fortalte Dorte Christensen.

Dorte Christensen til højre gjorde alt, hvad hun kunne for at få fri fra arbejde, så hun kunne komme til Paris og hylde Riis. Foto: TV 2/FYN