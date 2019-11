Dårlig kommunikation: - Han har holdt viden for sig selv i for lang tid

Ældre- og handicaprådmand i Odense Søren Windell (K) bliver kritiseret for dårlig kommunikation.

Det er socialdemokraterne i Odenses ældre- og handicapudvalg, der kritiserer rådmanden i tre aktuelle sager.

- Vores følelse lige nu er, man har holdt viden for sig selv i for lang tid, siger Kasper Ejlertsen (S), der er medlem af ældre- og handicapudvalget i Odense.

Det drejer sig om en sag fra Fangelvej, hvor en kvinde døde på et bosted af en mulig medicinforgiftning; en sag om en kommunal chef, der forgreb sig på en mandlig medarbejder under en fest; og en sag, hvor 42-årig mand er dømt for seksuelle overgreb på en dement beboer på et af byens plejehjem.

Rådmand beklager: Det er ikke i orden

Kasper Ejlertsen har derfor krævet en række svar fra rådmanden.

- Jeg kan kun beklage, at han har den følelse, men nu skal han også svare på de spørgsmål, han har stillet, og så må vi se, hvordan han føler bagefter, siger Søren Windell.

- I forhold til den sag, vi har i dag omkring plejehjemmet, er udvalget ikke blevet orienteret i tide. Det har jeg beklaget over for udvalget. De blev først orienteret i sagen i søndags, efter at Ekstra Bladet havde bragt historien. Det er ikke i orden. Sådan nogle sager skal man ikke høre om i pressen, fastslår den konservative rådmand.

Ved Retten i Odense blev en 42-årig mand tirsdag kendt skyldig i at have seksuelt udnyttet en 91-årig dement kvinde på et plejehjem i Odense.