Dårlig mave og koldsved inden konkurrencen? Få tips fra de erfarne

Dårlig mave, koldsved, kvalme og rystende hænder. Symptomerne på en solid omgang nervøsitet er mange og ubehagelige. Men nervøsitet er en uundgåelig del af at være klassisk musiker på højt niveau, hvor deltagelse i konkurrencer er en del af arbejdet.

Langt hen ad vejen er nervøsiteten en god ting. Den giver nerve og intensitet. Men den skal kontrolleres, så den ikke overtager kontrollen fuldstændigt og står i vejen for glæden og begejstringen for musikken.

Tips fra den erfarne præsident

Nikolaj Szeps-Znaider, Præsident for Carl Nielsen International Competition og Danmarks største violinist, giver følgende råd videre:

- Enhver skal finde sin egen vej til at styre nervøsiteten. Når man er mellem 14 og 20 år, er det afgørende at finde ud af, hvordan man kommer igennem nervøsiteten. Den fase er definerende for, hvordan man kommer gennem resten af sin karriere.

- Der er ikke ét rigtigt svar, men for mig virker vejrtrækningen. Der er intet så grundlæggende beroligende som at trække vejret ordentligt. Det sænker puls og blodtryk og gør, at man kan koncentrere sig om kernen og glemme alt det udenom.

- Jeg er ikke den nervøse type, og jeg har fundet et system, der fungerer. Men af og til bliver jeg alligevel nervøs og så går jeg tilbage til vejrtrækningen. Det er en slags meditation, og det er en rutine, som lykkes for mig, siger Nikolaj Szeps-Znaider.

Skovhuggertricket fra det unge talent

Frida Juul Lunde, fløjtenist og medlem af ungdomsjuryen i Carl Nielsen konkurrencen har prøvet metoden med åndedrættet, men den virker ikke optimalt for hende. I stedet har hun en metode, som hun lærte af sin klaverlærer for mange går siden: Skovhuggeren.

Dén virker - endda så godt, at den netop har hjulpet hende igennem optagelsesprøven til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

- Inden jeg gik ind, så lavede jeg skovhuggeren. Jeg stod på gulvet og råbte alt, hvad jeg kunne. Kørte hele kroppen ned og råbte af mine lungers fulde kraft. Det hjælper mig meget mere: At hoppe rundt og danse og få adrenalinen ud af kroppen, siger Frida Juul Lunde.

Skovhuggeren var en gavnlig ven for Frida Juul Lunde til optagelseprøven, for hun har netop fået at vide, at hun er bestået og skal begynde på den prestigefyldte uddannelse til sommer, bare 17 år gammel.

