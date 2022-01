Vold mod personalet og alt for travlt: Dårligt arbejdsmiljø på akutmodtagelsen i Odense

Men bevidsthed eller ej, har I ikke også som ledelse et ansvar for at begrænse volden?

- Jo, helt sikkert. De seneste år har vi styrket indsatsen omkring konfliktnedtrapning, hvor vi tilbyder de ansatte kurser i konfliktnedtrapning. Samtidig har vi også et setup, hvor - hvis man er udsat for noget - har man mulighed for en debriefing bagefter, siger Anne Bejlegård List.

- Efter målingerne har vi også valgt, at det er en af de indsatser, vi sætter særligt fokus på. Vi har faktisk et møde i eftermiddag, hvor vi skal drøfte, hvilke indsatser vi skal sætte i værk for at reducere det her problem, siger Anne Bejlegård List.