Dårligt gående mand faldt ned på togskinner

En dårligt gående mand fra Sydfyn faldt natten til onsdag ned på togskinnerne på Odense Banegård.

Det oplyser Fyns Politis vagtchef Anders Furbo Therkelsen.

Det er heldigt, at der ikke skete mere Anders Furbo Therkelsen, vagtchef ved Fyns Politi

Manden, der er 57 år gammel, bliver set af de mennesker, der står på perronen og venter.

- De ser ham falde ned på skinnerne, fortæller vagtchefen og fortsætter:

- Og de får ham hurtigt trukket op der fra igen.

Ifølge Anders Furbo Therkelsen virker manden lettere beruset, da politiet ankommer til stedet omkring klokken 02.26.

Det kunne være gået meget galt

Den dårligt gående mand kommer, ifølge politiet, ikke alvorligt til skade under sit styrt.

- Det er heldigt, at der ikke skete mere, siger Anders Furbo Therkelsen.

Dem, der trækker manden op fra skinnerne, ringer hurtigt til politiet.

Lettere beruset

- Vi kommer frem til perronen for at tilse stedet og manden. Vi skal jo være helt sikker på, at der ikke er nogen grund til styrtet, som vi skal tage os mere af, fortæller vagtchefen.

Politiet skønner, at manden, trods han er dårligt gående og virker lettere beruset, godt kan tage vare på sig selv.

Og derfor bliver sydfynboen anbragt et sted, hvor han kan opholde sig tørt og godt, lyder det fra vagtchefen.