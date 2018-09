Dårligt vejr forhindrer hundredvis i at sejle rundt om Fyn

Blæst og regn harmonerer ikke med sejl og skibskrog. Det er konklusionen efter kun 178 af 420 tilmeldte sejlere lørdag stod klar til start ved dette års Silverrudder, der går rundt om Fyn. Alligevel ser eventens arrangør det ikke som en dårlig ting.

Silverrudder 2018 Syv forskellige bådtyper/bådstørrelser er med ved dette års Silverrudder. Størrelsen afgøres af bådens længde i fod.

Den hurtigste skipper i hver kategori til at sejle rundt om Fyn bliver belønnet med en statuette.

Deltagerne kommer fra en række forskellige lande. Listen tæller blandt andet Danmark, Finland og Ungarn.

Silverrudder stiller krav til det udstyr, som sejlerene medbringer på sejladsen. Man skal blandt andet huske ildslukker og en spand. Kilde: Kilde: Silverrudder Se mere

- Hvis alle kunne kom rundt (om Fyn, red.), så var det ikke en udfordring, fortæller Ole Ingemann Nielsen, stævneleder ved Silverrudder Challenge. Han tilføjer:

- Det er egentlig udmærket, at folk trækker stikket. Det er en erkendelse af, at det er svært at gennemføre løbet, siger stævnelederen.

Svensker tabte til blæsten

En af de deltagere, der måtte kaste håndklædet i ringen var svenske Leif Jägerbrandt.

- Jeg tog ud og gav det et forsøg, men det blæste for meget for mig. Jeg følte ikke, jeg havde fuldstændig kontrol, forklarer svenskeren om, hvorfor ham og hans 24 fods sejlbåd vente tilbage til Svendborg havn kort efter start. Han fortsætter:

- Det er et meget langt løb, så du er nødt til være indenfor din komfortzone. Og jeg var udenfor min komfortzone, siger svenskeren, der har taget sin sejlbåd fra Göteborg til Svendborg.

Hurtigt afgjort

Hos løbsledelsen forventer man, at weekendens blæsevejr resulterer i en hurtig tur rundt om Fyn for kapløbets deltagere.

- Det varer nok kun 14 timer, før de (sejlerne, red.) er tilbage igen. Der bliver ingen søvn til de frivillige i nat, for der skal vi være klar med champagnen, lyder det fra Ole Ingemann Nielsen.

De første sejledere indledte deres sejlads rundt om Fyn lørdag formiddag.

Du kan følge deltagernes placering via Silverrudders tracker.