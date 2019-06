Trods erfarne søfolk: Dårligt vejr forsinker debatskib

I syv år har Marstalcoasteren Samka været omdrejningspunkt for Ærøs kommunes kamp for at få opmærksomhed om øerne i Danmark.

På dækket af coasteren har politikkerne deltaget i debatter og udvekslet synspunkter i forbindelse med Folkemødet i Allinge på Bornholm.

I alle årene har Samka været fremme i god tid forud for debatterne, men i år er det anderledes. Dårligt vejr har betydet, at den klassiske Marstal Coaster har været nødt til at blive liggende i havnen i Stubbekøbing på Falster, halvvejs til Bornholm.

Det er ikke, fordi besætningen på Samka er tøsedrenge. Tværtimod. Det er folk, som har sejlet på verdenshavene. Chris Hammeken, turist- og erhvervschef, Ærø.

Ombord på Samka er besætningen på otte personer og Ærø Kommunes Turist- og erhvervschef Chris Hammeken. Han ærgrer sig over, at det dårlige vejr forsinker ankomsten til Bornholm.

- Vi har været på Folkemødet i syv år, og der har vi hvert år sejlet mandag og været fremme i Allinge i god tid. I år sejlede vi også mandag, men vi kunne se undervejs, at vejrudsigterne var dårlige. Men der var huller i det, hvor vi satsede på at snige os udenom, men vejret skiftede usædvanligt hurtigt, fortæller Chris Hammeken.

Læs også Efter morgenens regn og torden - nye skybrud truer

Lille motor i modvind

Samka er bygget i 1956 i Marstal og har blandt andet sejlet med gipssten mellem Stettin, Swinemünde og Kolberg. På trods af den høje alder, er det ikke det, der har forsinket Marstal Coasteren.

- Det er superdriftsikkert skib, men det er ikke en kæmpemotor, så hvis man sejler i 12-14 meter i sekundet, så kommer man kun meget langsomt frem, selvom det er for fuld kraft, fortæller turist- og erhvervschef Chris Hammeken fra Ærø.

Samka er i samme situation, som andre skibe der skal til folkemødet på Bornholm. På grund af dårligt vejr har flere skibe, ifølge Samkas skipper, måttet søge havn. Ifølge turist- og erhverschefen har der været godt med skumtoppe på Østersøen.

- Det er ikke, fordi besætningen på Samka er tøsedrenge. Tværtimod. Det er folk, som har sejlet på verdenshavene. Skipperen har talt med andre skibe også, som ligger rundt omkring og er blæst inde, fortæller Chris Hammeken.

Samka flytter placering

På grund af forsinkelsen når Samka ikke frem til Allinge førend den indre havn lukker. Det betyder, at Samka ikke kan lægge til, hvor det var planlagt.

En placering som er midt i Folkemødet. I stedet skal Samka ligge i yderhavnen i Allinge. Det ærgrer turist- og erhvervschefen.

- Som det ser ud nu, kan vi nå vores første debat, så vi får afviklet, det vi skal. Men det er den ændrede placering, der er vores udfordring nu. Det kommer måske også til at fremgå af programmet at vi ligger i inderhavnen, selvom vi ligger i yderhavnen siger turist- og erhvervschef Chris Hammeken.

I 2003 overtog en en museumbevaringsforening den gamle coaster. I dag bliver skibet brugt til events og kan chartres af både private og foreninger.

Læs også Ø-kamp: Ærø vil endnu engang slå et slag for billigere færger