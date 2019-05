Dag fem i valgkampen: Det sker på Fyn i dag

Lørdag fortsætter valgkampen i stor stil. Det er blandt andet dagen, hvor alle folketingskandidaterne må hænge deres plakater op i lygtepæle og andre steder rundt omkring på Fyn.

De seneste dage har stået på valgmøder og politikkerbesøg en række steder på Fyn.

Sådan fortsætter valgkampen lørdag med masser af spændende politiske arrangementer, hvor du kan møde de opstillede kandidater og høre nærmere om, hvorfor lige præcis de skal have din stemme.

På TV 2/Fyn har vi samlet en valgkalender, der giver et overblik over de fynske valgarrangementer. Du kan også få dit arrangement i valgkalenderen.

Det gør du ved at sende en mail til fv19@tv2fyn.dk med oplysninger om begivenheden, deltagere samt tid og sted.

TV 2/Fyn giver dig her er overblik over, hvad der sker på Fyn på valgkampens anden fulde dag.

Valgplakaterne kommer op på Fyn

Lørdag fra klokken 12 må alle folketingskandidater hænge deres valgplakater op rundt omkring på Fyn og i resten af landet. Det kommer helt sikkert til at give trængsel på de store veje, hvor flest muligt ser folketingskandidaternes ansigt.

Men mange af de gode pladser er måske allerede taget af Europaparlamentsvalgets kandidater, der for længst har hængt deres ansigter op i lygtepælene.

Dansk Folkeparti har blandt andet inviteret alle DF'er på Fyn til rundstykker på Rødegårdsvej klokken 9.30, hvorefter de kører ud og sætter plakater op efterfølgende. Dagen slutter af med en tur med åfarten fra Munkemose til Fruens Bøge, hvor Alex Ahrendtsen svarer på spørgsmål.

Også De Radikale mødes inden plakatopsætningen i Bellinge, hvor de pakker og starter i samlet flok.

Men det er blot nogle af alle dem, der kører ud og sætter plakater op i løbet af lørdagen.

Motionsløb for børn med besøg

Den Magiske Gryde, der er et børnehus i Odense M med plads til 35 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn holder for 4. gang motionsløb - kun for børn. I år vil børnene møde maskotten Victor fra OB og mange flere sjove ting.

Men børnene og deres forældre går da heller ikke glip af, at få et lille indslag af folketingsvalg til dagens løb. Mai Mercado er nemlig med i løbet i dagens anledning.

Vælgermøde i Svendborg

Lørdag har Fyns Amts Avis arrangeret en valgdebat på Svendborg Gymnasium sammen med Baggrådteatret.

Undervejs i debatten vil skuespillere sætte de politiske meninger og holdninger i perspektiv og pirke til fordomme og sparke til holdninger. Det er danmarksmestrene i impro commedy 2018, Uha!, der står for at spidde de politiske holdninger på dramatisk vis, og undervejs vil kapelmester Christian Søgaard stå for musikken.

Arrangementet er gratis for alle.

Deltagere:

Trine Bramsen, Socialdemokratiet

Lars Christian Lilleholt, Venstre

Rasmus Helveg Petersen, Radikale

Klaus Kroll, Nye Borgerlige

Michael Jensen, KristenDemokraterne

Jonas Simonsen, Liberal Alliance

Karsten Hønge, SF

Karl Magnus Bidstrup, Alternativet

Jesper Kiel, Enhedslisten

Eva Jørgensen, Dansk Folkeparti

Erling Bonnesen, Venstre

Jørgen Nielsen, Konservative

Bjørn Brandenborg, Socialdemokratiet

Hvornår: Lørdag 11. maj klokken 13.00 - 17.00

Hvor: Svendborg Gymnasium

Tilbage til rødderne

Lørdag vender Socialdemokraterne Christel Schaldemose og Dan Jørgensen tilbage til Søndersø Gymnasium, hvor de begge selv blev studenter fra i 1986.

Hvornår: Lørdag 11. maj klokken 11.00 - 13.30

Hvor: Søndersø Gymnasium

Partiformand kommer til Fyn

Socialdemokraternes partiformand og folketingskandidat Mette Frederiksen er for alvor kommet ind i valgkampen efter en start fra sygesengen. Lørdag kommer hun så til Odense med en række andre socialdemokrater.

Hvornår: Lørdag 11. maj klokken 14.00

Hvor: Flakhaven, Odense