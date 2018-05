Dagny, Erling og Poul Erik rejste til dronningen for at sige tak

Dagny, Erling og Poul Erik tog mandag af sted mod København for at sige tak til dronningen, efter de i december modtog Dronningens Fortjenstmedajle,

Dagny Pedersen, Erling Arndal, Klavs Pedersen og Poul Erik Jensen modtog i december sidste år Dronningens Fortjenstmedajle for 40 og 50 års tro tjeneste.

Mandag rejste tre af dem til kongens København for at sige tak til majestæten på Christiansborg.

Bregnevej er et af Odense Kommunes beskæftigelses- og aktivitetstilbud for mennesker med en medfødt hjerneskade.

Dagny, Erling og Poul Erik har selv en medfødt hjerneskade, men de møder alligevel næsten hver dag op på Bregnevej for at udføre deres arbejde.

- Det er fire fantastiske mennesker, som med glæde har valgt at være her. De møder ind om morgenen og går hjem efter et godt og meningsfyldt arbejde. For dem er det et reelt arbejde at være her, som det er for alle andre, der går på arbejde, siger Linda Zeberg, pædagog og kontaktperson på Bregnevej.

Næsten ikke sovet

Borgerne, der arbejder på Odense Værkstederne, har betegnelsen medarbejder. De personer, der er ansat til at hjælpe og støtte medarbejderne, har betegnelsen personale. Mandag er to af de ansatte med Dagny, Erling og Poul Erik i København.

- Dagny har næsten ikke sovet den sidste uges tid af bare spænding over, at de skal møde dronningen, fortæller Linda Zeberg.

De tre har i dagens anledning været ude at investere i helt nyt tøj fra inderst til yderst.

- Vi har set frem til det i et par måneder, siger Erling Arndal.

Det er dog ikke første gang, at Dagny Pedersen møder en kongelig:

- Ingrid (dronning Ingrid, dronning Margrethes afdøde mor, red.) var ude at besøge min første arbejdsplads. Hun var meget ligefrem og naturlig, fortæller hun.

- Jeg var lidt nervøs. Det er sådan lidt stort, når det er selve dronningen. Det er, noget jeg aldrig kommer til mere måske, så det er et evigt minde, siger Dagny Pedersen.

Dagny, Erling og Poul Erik ventede tre timer på Christiansborg før det blev deres tur til, iført de obligatoriske hvide handsker, at trykke dronning Margrethe.

- Det var en hel oplevelse. Det får vi jo ikke igen, jo, sagde Erling, mens Dagny kunne tilføje, at det var oplevelse:

- Det var sådan lidt stort, du ved. Når det er er selve dronningen. Jeg prøvede at gøre det så godt jeg kunne med at neje.

- Det er et evigt minde.