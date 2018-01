Dagplejer faldt død om: Fire børn stod alene i Nyborg

En kvindelig dagplejer faldt pludselig død om i Nyborg centrum, da hun onsdag formiddag var ude at gå tur med fire børn.

Opdateret med udtalelser af Torben Birk Rosbach

Det ældste barn i børneflokken er kun lidt over to år gammel. Heldigvis kom forbipasserende lynhurtigt børnene til undsætning, og kommunens medarbejdere var til stede i løbet af ti minutter.

- Det der sker, er, at en af vores dagplejere, som er ude at gå tur med fire børn, desværre falder om og dør. Heldigvis er hun ude at gå, og der er nogen i området, der opdager det meget hurtigt og som i løbet af ganske kort tid kan tage kontakt til vores dagplejekontor, til Falck, til politiet, og det betyder, at der er nogen på stedet i løbet af ti minutter, siger Torben Birk Rosbach, der er børnechef i Nyborg Kommune.

Der er tale om en kvinde i 50'erne.

- Vi ved ikke andet end, hun har fået hjertestop og er faldet om, og at der kommer en ambulance hurtigt, og hun desværre bliver konstateret død meget kort tid efter, siger Torben Birk Rosbach.

Hurtig hjælp til børnene

Børnene nåede ikke at stå alene med den tragiske hændelse ret længe.

- De fire børn får vi jo heldigvis taget hånd om meget hurtigt. Dels er der jo dem, som er i nærheden, som hører børnene. De tager sig af børnene med det samme, og i løbet af ti minutter der der tre personer fra vores dagplejekontor, som kan hjælpe med at tage hånd om børnene. Vi tager kontakt til forældrene med det samme. Dem, der har mulighed for at hente kommer og henter, og dem som ikke har, finder vi andre løsninger ved at finde andre dagplejere, der kan passe dem, siger Torben Birk Rosbach.

- Det er jo en meget, meget trist hændelse, men det er det, der kan ske, forstået på den måde, at det er ikke noget, vi kan tage højde for. Det vil kunne ske for os allesammen. Det kan også ske hjemme i privaten, så der er ikke noget, vi kan gøre for at undgå sådan nogle situationer, siger Torben Birk Rosbach og fortsætter:

- Det er meget, meget usædvanligt. Jeg har aldrig, i den tid jeg har arbejdet med det her område, oplevet det, og jeg har ikke hørt om andre, der har oplevet det. Derfor tænker jeg ikke, at det er noget, vi skal blive ekstra bekymrede for, men jeg er godt klar over, at det er noget, som mange vil have en frygt for at skulle opleve. Forhåbentlig oplever vi det aldrig igen.

Hændelsen får ikke Nyborg Kommune til at ændre procedure i forhold til dagplejerne i kommunen.

- Det er trist og tragisk, men jeg er meget glad for at vores medarbejdere var så hurtigt til stede, og fik situationen under kontrol, siger Torben Birk Rosbach.

Stiller hjælp til rådighed

Selvom de fire børn, der var med dagplejeren ude at gå, er små, er der fokus på dem.

- Vi har et beredskab, og vi sørger for at stille hjælp til rådighed for forældrene, som skal tage sig af børnene og selvfølgelig være opmærksom på, om de reagerer på det her. Vi har det beredskab, der skal til for at understøtte forældrene og dagplejerne og dagplejekontoret til at bearbejde den oplevelse, de har haft her, siger Torben Birk Rosbach.