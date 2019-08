Dagplejere genoptager arbejdet torsdag

Efter en dag med arbejdsnedlæggelser har 140 dagplejere i Faaborg-Midtfyn Kommune onsdag middag besluttet, at de torsdag morgen genoptager arbejdet.

Det blev udfaldet af et møde med kommunen og en mindre demonstration i Ringe onsdag.

- Vi har drøftet frem og tilbage, om vi skulle gå i arbejde, og det er vi blevet enige om, vi gør. Vi er blevet hørt og set, og det var vores formål, siger Dorthe Schlander Nielsen, der er talsperson for de 140 dagplejere i kommunen.

Arbejdsnedlæggelsen blev vedtaget sent tirsdag aften som en konsekvens af de indtil videre resultatløse forhandlinger mellem repræsentanter for dagplejerne, fagforeningen FOA og Faaborg-Midtfyn Kommune.

I slutningen af maj opsagde kommunen den tidligere lønaftale, der per 1. september derfor betyder en reallønsnedgang for dagplejerne på 600 kroner om måneden. Ifølge dagplejerne giver det dem en fremtidig timeløn på 114,41 kroner.

Det vil dagplejerne ikke acceptere, og derfor nedlagde de onsdag arbejdet. Tirsdag blev det besluttet at genoptage forhandlingerne 11. september, og dagplejerne håber derfor på en ny aftale, der kan sikre deres lønniveau.

- Men der er ikke nogen garanti, og hvis begge parter ikke kan give og tage, er der stadig en konflikt. Vi ville gerne vise vores utilfredshed og sørge for, at kommunen forstår, at aftalen skal genforhandles, siger Dorthe Schlander Nielsen.

Principiel sag

Faaborg-Midtfyn Kommune har i forhandlingerne lagt op til, at de kommunale dagplejere skal gå ned i løn.

Kommer de igennem med det ønske, åbner det en ladeport for andre kommuner, vurderer pædagogisk sektorformand i FOA Sydfyn, Dorthe Jørgensen, der er en del af forhandlingerne.

- Det kan få katastrofale følger rundt om i landet, hvis man begynder at pille ved de centralt aftalte lønmidler for at spare i kommunen. Så kan alle faggrupper blive berørt og alle kommunalt ansatte kan risikere at gå ned i løn, fordi en kommune så bare kan skære i lønnen. Det ser vi meget alvorligt på, siger Dorthe Jørgensen.

Hun mener derfor, at Faaborg-Midtfyn Kommune må finde de 1,4 millioner kroner, som de vil spare på dagplejerne, et andet sted end på lønnen.

- De skal ikke komme fra lønkroner. Dem må de finde et andet sted, siger FOA-formanden.

At udfaldet af formiddagens møde bliver, at dagplejerne torsdag morgen genoptager arbejdet, er hun som repræsentant for en faglig organisation tilfreds med.

- Det var en ulovlig strejke. Jeg forstår godt, at de er utilfredse med, at kommunen går ind og siger at deres arbejde pludselig ikke koster det samme, som det gjorde tidligere. Men derfor billiger vi ikke, at de har nedlagt arbejdet alligevel, siger Dorthe Jørgensen.