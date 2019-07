Selvom salget stiger: Daloon ude med største underskud i årevis

Salget af forårsruller steg egentligt i 2018. Men det er en ringe trøst for ejerne af den østfynske producent af forårsruller, Daloon.

Desværre er årets resultat præget af en beslutning om at lukke og overføre produktion og aktiviteter af den tilkøbte virksomhed Goodlife Foods i England til vores datterselskab Daloon Ltd i Newark Daloons ledelsesberetning

Virksomhedens netop offentliggjorte regnskab for 2018 viser et underskud på 23,3 millioner kroner før skat. Det er det ringeste resultat i mange år. Man skal helt tilbage til 2005 for at finde et større overskud.

Dengang havde virksomheden et underskud på knap 40 millioner kroner før skat. I 2017 havde Daloon et overskud på lige knap 10 millioner kroner før skat.

Underskuddet har dog en forklaring.

I 2015 solgte Daloons hiditige ejer Hemming Van, der også er søn af Daloons stifter, Sai-chiu Van, forårsrullevirksomheden til et hollandsk selskab ved navn Izico.

Det er ifølge regnskabets ledelsesberetning dispositioner i moderselskabet, som har givet det dårlige resultat.

- Desværre, men som forventet, er årets resultat præget af en beslutning om at lukke og overføre produktion og aktiviteter af den tilkøbte virksomhed, Goodlife Foods, i England til vores datterselskab Daloon Ltd i Newark, står der i ledelsesberetningen.

Og der står videre:

- Omkostningerne i forbindelse hermed påvirker som forventet desværre årets resultat for Daloon A/S. Forventningen til 2019 er, at den engelske forretning igen vil bidrage positivt til årets resultat i 2019.

Udvider og ansætter trods underskud

På trods af underskuddet er der dog også grund til optimisme. Forårsruller sælger nemlig godt.

Daloon har øget sin omsætning med 5,9 procent. Dermed nåede omsætningen i 2018 202,9 millioner kroner.

- En udvikling, der kommer fra et stigende salg i Tyskland, samt en pænt stigende omsætning til de nordiske markeder, i særdeleshed Danmark, hvor salget fortsat udvikler sig positivt, står der i ledelsesberetningen.

På grund af den stigende efterspørgsel besluttede Daloon i 2018 at udvide driften med et ekstra skift. Det betyder, at man fra 1. april 2018 har produceret i tre skift på fabrikken i Nyborg.

- En række nye medarbejdere er i denne forbindelse blevet ansat. Overgang til tre-skiftmodel har dog taget lidt længere tid og været mere omkostningstungt end planlagt. Forventningen er, at man i løbet af driftsåret 2019 igen kommer tilbage på sporet, står der i ledelsesberetningen.