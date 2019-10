Dan-Bunkering ransaget i sag om ulovligt salg af jetbrændstof

Ifølge DR's kilder har SØIK (også kaldet Bagmandspolitiet, red.) ransaget Dan-Bunkering på Strandvejen i Middelfart.

Ransagningen er foregået over flere dage, hvor bunkerfirmaets computere ifølge DR er undersøgt for oplysninger.

Ransagningen skete efter SØIK i begyndelsen af september ifølge DR sigtede Dan-Bunkering for, at have solgt og leveret jetbrændstof til anvendelse i Syrien.

Salget skulle være sket i perioden 2015-2017, og er i strid med EU's sanktioner, som blev indført for at forhindre luftangreb på den syriske civilbefolkning.

Kilderne kalder det indsamlede materiale for ”meget omfattende".

DR har bedt Dan-Bunkering om en kommentar til, at virksomheden er blevet ransaget.

- Det er korrekt, at SØIK har besøgt virksomheden i september, og det er vi glade for. Virksomheden samarbejder frivilligt med alle offentlige myndigheder for at belyse denne sag, da man derved hurtigst muligt kan afklare misforståelser, lyder det i et skriftligt svar fra virksomhedens advokat.

SØIK ønsker ikke at kommentere DR's oplysninger om ransagningen.

Jetbrændstof for et trecifret millionbeløb

Midt i september kom det frem, at Dan-Bunkering muligvis har leveret jetbrændstof til de syriske kampfly for et trecifret millionbeløb.

Danske Bank underrettede om 81 millioner mere end hidtil kendt i sagen, oplyste Justitsministeriet til Folketingets retsudvalg.

I de to hidtidige redegørelser har Rigsadvokaten oplyst, at Danske Bank har underrettet SØIK om overførsler fra det russiske selskab Maritime til fynske Dan-Bunkering på i alt 342 millioner kroner.

Dertil kommer tre overførsler på i alt 29 millioner, som Danske Bank har underrettet Erhvervsstyrelsen om. Det samlede beløb i sagen er derfor oppe på omkring 423 millioner.

Også Dan-Bunkerings ejer-selskab, Bunker Holding, er ifølge Ritzau en del af efterforskningen. Bunker Holding er ejet af oliemilliardæren Torben Østergaard-Nielsen, der også er bestyrelsesformand.

Selskabet er verdens næststørste leverandør af brændstof til skibe og har kontorer i 31 lande. I sidste regnskabsår omsatte Bunker Holding for over 70 milliarder kroner, og det gør virksomheden til en af Danmarks allerstørste virksomheder målt på omsætning.