Danmarks ældste lokomotiv kom på skinner i Odense

Flere hundrede folk var mødt op ved Danmarks Jernbanemuseum i centrum af Odense. Her bliver Danmarks ældste lokomotiv ODIN nemlig præsenteret - eller i hvert fald en kopi af det.

For i 14 år har museets frivillige under ledelse af Jørgen Lindevall, der er museets værkstedsansvarlige, arbejdet på at lave en køreklar kopi af ODIN. Naturligvis en størrelsesforholdet 1:1.

Og i dag kom lokomotivet endelig på skinner.

- Det er jo klimakset for lokomotivet, mig og alle de frivillige, der har været med til at lave lokomotivet. Så det bliver ikke større end det er lige i dag, fortæller Jørgen Lindevall.

Lokomotivet er bygget helt fra bunden og uden det originale lokomotiv fra 1846 som pejlemærke. De originale tegninger af ODIN er for længst forsvundet og de enkelte dele til lokomotivet er produceret af special-håndværkere.

Derfor var det også en glad værkstedsansvarlig, efter lokomotivet havde kørt sin første tur nogensinde.

- Det er jo en fornøjelse at køre med det, når det virker. Perfekt. Der har ikke været noget endnu at sætte en finger på. Det er jo dejligt, fastslår Jørgen Lindevall.

Gæster fik en prøvetur

De fremmødte gæster fik ikke bare mulighed for at se det gamle lokomotiv på skinner. De havde også mulighed for at få en tur med det dampende tog. Og det benyttede mange sig af.

- Jeg håber jo, alle får en god tur i dag. Vejret er jo med os, siger Jørgen Lindevall.

En af dem, som fik mange ture med lokomotivet er Christian Skov Bojsen. Han skovler nemlig kul på lokomotivet.

- Det er et håndværk ligesom folk der godt kan lide at dyrke sport. Det handler om, at gøre et godt stykke håndværk. Og så er det sjovt at reperere på det, man også kan køre med, så man kan få fornøjelsen af de mange timer, man har slidt og slæbt for at komme ud og køre, forklarer Christian Skov Bojsen.

Danmarks Jernbanemuseeum har bygget en kopi af ODIN for at kunne vise, hvordan et lokomotiv fra den periode ser ud, og hvordan det fungerer. ODIN kan fremover ses på museet, hvor den bliver en del af udstillingen 'Nye Tider'.