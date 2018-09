Danmarks bedste campingplads ligger på Fyn

Danskerne har stemt. Danmarks bedste og næstbedste campingplads ligger på Fyn.

Er der noget fynboerne ka', så er det pløkker, camping og grillma'.

Det har den fynske campingplads Hasmark Strand Camping nu bevist. De kan nemlig prale af at være Danmarks bedste campingplads ud af næsten 500 mulige campingpladser i Danmark.

Det er en afstemning blandt brugerne på sitet OpdagDanmark, der har besluttet, at den nordfynske campingplads skulle kåres som landets bedste.

Det bliver nok til en stor fest for vores faste campister Mette Saksager Skifter, medejer af Hasmark Strand Camping

- Vi ved jo godt, at vi er den bedste campingplads, men det er simpelthen et kæmpe skulderklap, at gæsterne synes, at vi er de bedste, siger Mette Saksager Skifter, der er medejer af Hasmark Strand Camping og fortsætter:

- Det er ubeskriveligt, hvad det her betyder for os.

Hasmark Strand Camping er Danmarks bedste campingplads. Foto: Hasmark Strand Camping

Det skal fejres

Den flotte titel kommer på et tidspunkt, hvor der faktisk kun er en uge til, at campingpladsen lukker ned for sommeren. Hasmark Strand Camping har omkring 38.000 indtjekninger i løbet af en campingsæson.

Hvordan skal i fejre, at i har fået titlen som Danmarks bedste campingplads?

- Vi kan jo ikke rigtig nå at fejre det så meget, inden vi lukker ned for den her sæson. Men vi regner da med, at vores campister skal være en del af den store fejring, fortæller Mette Saksager Skifter.

- Det bliver nok til en stor fest for vores faste campister, inden vi åbner den 12. april 2019. Måske bliver det også til et campingstunt med nogle gode tilbud til campisterne.

Personalet fejrede campingpladsens nye titel. Foto: Hasmark Strand Camping

De to bedste i landet

Ikke nok med at Hasmark Strand Camping vinder afstemningen og bliver Danmarks bedste campingplads, så går andenpladsen også til en fynsk campingplads.

CampOne Bøjden Strand får omkring 200 stemmer mindre end Hasmark Strand Camping og bliver den næstbedste campingplads i Danmark.