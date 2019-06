Rød eller blå: Danmarks bedste valg-romkugler forudser tæt afgørelse af valget

Der findes mange alternative og mere eller mindre profetiske bud på fremtidige afgørelser af alt fra fodboldkampe til valg til for eksempel det danske folketing.

Ved verdensmesterskaberne i fodbold i Sydafrika begejstrede den synske blæksprutte Paul med sine forudsigelser på udfaldet af VM-kampene.

I Nørre Aaby på Vestfyn har bageren lavet sin egen lille konkurrence for at afgøre, om det er den røde eller den blå blok, der er mest populær.

Det har han gjort ved at sælge både blå og røde romkugler og samtidig holde styr på, hvor mange kager af hver slags han sælger.

- Jeg synes, det er en fin idé. Han har gjort det godt med romkugler i det hele taget, siger Bjarne Bendtsen, der er pensionist og kommer fra Nørre Aaby.

Han fortæller, at han også selv har købt de kulørte kager - de røde af slagsen.

Følger med i salget

Bagerkunderne har generelt taget godt imod ideen, der ifølge bagermesteren er med til at holde interessen oppe for de prisvindende romkugler.

- De synes, det er rigtig sjovt. De griner, og de følger også med i, om det er rød eller blå blok, der er med fremme. Så de synes, at det er sjovt, siger bagermester Carsten Matthiesen fra Nørre Aaby Bageri.

Salget af de kulørte kager spår et tæt valg på onsdag. Optællingen mandag fortæller, at der er solgt 504 røde romkugler og 501 blå romkugler. Altså en snæver føring til rød blok.

Forsøg på valgsvindel

Bagermesteren fortæller, at der er stor interesse for bageriets noget uofficielle valgprognose. Flere af partiernes ungdomsafdelinger holder øje med den daglige optælling af solgte romkugler, og hvis de er bagud i stillingen, ja så bliver der investeret. For både mavens og valgets skyld.

- Når man kommer for at købe 30-40 romkugler af enten den ene eller den anden slags, så kan det jo ikke undgå at påvirke den løbende prognose, siger Carsten Matthiesen med et lille grin.

Han fortæller, at også flere af de både kendte og ukendte kandidater har været forbi for at hente større og mindre portioner af de eftertragtede romkugler.

For eftertragtede, det er de.

Titel gjorde bager til millionær

20. marts sidste år blev romkuglerne fra Nørre Aaby Bageri kåret til landets bedste på madmessen Foodexpo, hvor Bager- og Konditormestre i Danmark kårede den bedste udgave af en af Danmarks bedst sælgende kager.

Siden da er det gået stærkt i det lille Nørre Aaby-bageri, der holder til i den lokale Super Brugsen.

Nørre Aaby Bageris overskud var i 2017 på 26.740 kroner før skat. Siden da vandt bageriets romkugler altså titlen som Danmarks bedste, og på ét år er overskuddet steget til 1.188.759 kroner før skat.

Det er en stigning på 4.345 procent.

- Vi har haft rigtig, rigtig travlt. Vi har solgt romkugler i hundredetusindevis. Vi har været nødt til at lægge vores virksomhed om med alt fra servicepolitikker til logistiker. Vi har stort set været nødt til at slå en streg i sandet og sige: "Det her er en ny virksomhed, vi kører videre med". Der er ikke noget, der bliver, som det var før. Det bliver det nok ikke foreløbigt, sagde Carsten Matthiesen i april, da regnskabet kom frem.