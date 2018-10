Har du råd nu? Danmarks dyreste bolig sat ned med ti millioner

Så er det nu, man skal slå til, hvis man har drømt om at købe et gods, og man ikke vil give 90 millioner kroner for det.

Danmarks dyreste gods er nemlig blevet sat ti millioner kroner ned, så det nu "kun" koster 80 millioner kroner. Det drejer sig om det 450 år gamle Nakkebølle Gods på Sydfyn.

Du får blandt andet hele 248 hektar jord,16 værelser og udsigt ud over Nakkebølle Fjord fra første række.

Det er ejendomsmæglerfirmaet Adam Schnack, der fortsat har godset til salg på niende måned nu. Og med den nye pris på 80 millioner kroner er det fynske gods ikke længere den dyreste ejendom i Danmark. På nuværende tidspunkt er den hoppet ned på andenpladsen på listen over dyreste udbudte ejendomme. Det skriver boliga.dk.

Ejendommen omfatter 1.124 kvadratmeter bolig fordelt på tre bygninger. Dertil kommer en stribe ekstra bygninger med blandt andet stald, garage, værksted og gæsteboliger.

For de 80 millioner kroner får man ifølge Adam Schnack en ret unik ejendom.

- Stedet er sin egen fortælling om datidens herremænd og bygmestre, som har dyrket deres storhed, deres rigdom og deres åbenlyse stræben efter at opføre de skønneste og mest imponerende herregårde og godser. Området præsenterer stadig den dag i dag, en perlerække af arkitektoniske storværker og Nakkebølle placerer sig naturligt som et mesterværk i kataloget over den gamle sydfynske byggeskik, står der i boligbeskrivelsen.

Flere sat ned i pris

Nakkebølle Gods er ikke den eneste dyre ejendom på Fyn, der er blevet sat ned i pris i oktober måned i år.

Faktisk så er Rosenkilde Gods, der ligger ved Strib på Fyn også blevet billigere. Den 775 kvadratmeter store bolig på en 153.800 kvadratmeter stor grund er for halvanden uge siden blevet sat 7,8 millioner kroner ned i pris.