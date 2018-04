Danmarks kedeligste orkester kommer til Odense

Orkestret med sloganet "Danmarks kedeligste orkester", TV-2, spiller sammen med Love Shop til sommerens H.C Andersen Festivals i Kongens Have.

"Rigtige mænd" i form af de raske drenge fra TV-2 spiller til sommer i Kongens Have. Det er i forbindelse med H.C. Andersen Festivals, at et af Danmarks største bands lægger vejen forbi Odense.

Under åben himmel på sommeraftenen den 24. august spiller TV-2 sammen med Love Shop og det århusianske band Bogfinkevej til den sjette udgave af H.C. Andersen Festivals.

- Vi er glade for, at vi til glæde for odenseanerne og festivalens øvrige gæster kan tilbyde sådan en fantastisk koncertaften til så stærk en pris, siger festivaldirektør Peter Bøgholm i en pressemeddelse.

Over 35 års rockerfaring

De rutinerede herrer i TV-2 har over 35 år bag sig på den danske musikscene fra sangen om den "Fantastiske Toyota" i 1981 strøg ind på hitlisterne.

Siden er det blevet til 17 studiealbums, fire live-albums og tre opsamlingsalbum. I 2006 blev bandet hyldet med Danish Music Awards Ærespris.

Hvis du gerne vil opleve TV-2, kan du købe billetter til koncerten på www.hcafestivals.dk. Billetsalget begynder tirsdag 17. april klokken 10.00.

