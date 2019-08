Avernax: Danmarks smukkeste tisse-udsigt

Det er kun tredje gang, at det sker. Alligevel er sejren sikkert i hus. Avernax er kommet for at blive.

Men det har krævet en helt særlig indsats for arrangørerne, en gruppe dedikerede og frivillige fynboere, at kunne erklære festivalen åben torsdag klokken 16. Op til den første udgave af Avernax i 2017 havde ingen af dem erfaring med at stable en festival på benene, og det trak tænder ud de første år.

Men i år har arrangørene fået hår på brystet og er blevet voksne. Sådan for alvor med vagtplaner, madordninger og en organisering, der langt overgår de første to år. Det var også helt nødvendigt, fortæller Laura Keldbjerg

- Sidste år var vi ved at slide os selv op. Det gik simpelthen ikke mere. Men nu har vi indset, at vi skal være bedre til at organisere os. Det er lykkedes, så nu er det hele sat i system. Derfor er vi i dag ikke bare klar, men endda mere klar end sidste år på samme tid, og her ser fantastisk ud, siger Laura Kjeldberg fra arrangørgruppen.

En ekstra dag

Avernax åbner torsdag klokken 16 med aftesmad og musik hele aftenen. Det er en dag tidligere end de to første år, og det ser ud til at bekomme gæsterne vel. Alle færger er udsolgt frem til klokken 20.

Avernax foregår i strandkanten under særdeles afslappede forhold. Foto: Emil Madsen

Ny tisse bar

Et tilbagevendende festivalproblem er kø på dametoiletterne. I år forsøges problemet løst ved at introducere en ny måde at lade sit østrogenholdige vand på. Ikke i herrenes pissoir, men i et såkaldt pigesoir. Her er udsigten dog nok så smuk, at kvinderne kan falde i staver, og køen alligevel bliver uundgåelig.

Ideen kom fra en af gæsterne, Kristina Skov. Hun lod det ikke blive ved tanken, men kom selv og byggede tissebaren med Danmarks formodentlig smukkeste udsigt. Så skulle der være kø, er der ihvertfald noget pænt at kigge på så længe.

Kristina Skov ved den nye Tis bar, som hun selv har fået ideen til og bygget. Foto: Laura Keldbjerg

Hvis appetitten kradser på døren uden for de tre faste måltider, kan man for eksempel kaste sig ud i lav-selv pizza.

Kok John Vinther tester lavselv pizzaovnen. Foto: Laura Keldbjerg

Også på indholdsfronten har flere nyheder fundet frem til Avernax. For eksempel kan trængende dyppe sig i et vildmarksbad, hvis havet ikke er vildt nok i sig selv.

Hvis havet ikke lokker, kan man i år som noget nyt hoppe i et vildmarksbad. Foto: Laura Kjeldberg

Fællesspisning og genbrugskop

Begrebet "all inclusive" plejer at betyde fri bar ved swimmingpoolen og buffetten på charterferien sydpå. Det herlige fænomen med fri bar på en sydhavsø er et af kendetegnene for festivalgæster på Avernax, og det er der ikke pillet ved i år. I billetprisen er dagens tre hovedmåltider og fri øl og vand inkluderet.

Ved ankomst får gæsterne udleveret deres personlige Avernax-krus, som de må vogte med stor ildhu. Heri kan nemlig tankes al den kolde humle og sodavand, som de kan få ned under hele festivalen.

Frisk fisk venter torsdag eftermiddag på at blive til aftensmad for festivalgæsterne. Foto: Laura Keldbjerg

Hvad der heller ikke er ændret på er fællesspisning og fællesopvask. Det er lidt som at være på højskole eller til en stor havefest. Alle giver en hånd. Det er også en af grundene til, at Janus Lylloff for andet år i træk har købt billet til Avernax:

- Det her all inclusive giver et særligt fællesskab som på en ølejr. Vi gør tingene sammen, og det er intimt, hyggeligt og familiært. Skalaen er overskuelig, så med to børn på seks og ni år er det meget overskueligt og fyldt med god karma, siger Janus Lylloff fra Odense.

Janus Lylloff med børn og venner har slået telt op og er klar til fire dage på Avernax. Foto: Jonas Lylloloff

Folkeklubben på Avernax

Avernax er kendt for at introducere gæsterne for musik, de ikke nødvendigvis kender i forvejen. Men i år spiller to kendte navne på festivalen lørdag, nemlig Alberte Winding og Folkeklubben.

Rasmus Dall, guitarist i Folkeklubben, har mindst ét brændende ønske på Avernax:

- Jeg håber virkelig, at jeg kan skaffe mig et Avernax-krus. Det er et total fedt koncept med kruset og all inclusive. Det har jeg ikke mødt andre steder. Og for et band som os, der tilbringer så mange timer med at suse rundt på motorvejen mellem Skagen og København, så er det dybt eksotisk at skulle tøffe afsted i en lille båd mod Avernakø. Så kan alt ske, og vi er klar til eventyr, siger Rasmus Dall og fortsætter:

- Det er en meget intim oplevelse at spille på så lille en festival. Som band kommer vi meget tæt på publikum, og det giver en helt særlig atmosfære.

Folkeklubben spiller på Avernax lørdag og ønsker sig brændende en Avernax kop. Foto: Kristian Holm

