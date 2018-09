Danmarks største messe slår dørene op

Tirsdag åbnede landets største messe for elektronik i Odense. Som noget nyt bliver der samtidig afholdt en helt ny messe for robotter.

Tirsdag formiddag åbnede udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) de to fagmesser elektronikmessen E-18 og robotmessen R-18.

Der er i alt 186 udstillinger og 120 gratis konferencer på messerne, der afholdes i Odense Congress Center.

Allerede inden messerne begyndte, var flere end 3.500 besøgende tilmeldt, og dermed kommer antallet af deltagere til at overgå sidste messe i 2016.

- Vi er nået de 3600 forhåndsregistrerede inden dagen begyndte, og vi ved, at mange først registrerer sig på selve dagen, eller når de står ved indgangen. Så vi tror, at vi når målet på godt 5000 gæster, siger projektleder Søren Therkelsen fra Odense Congress Center.

Første messe for robotter

Det er første gang, at de to messer finder sted samtidig med fokus på henholdsvis elektronik, robotter og alt det ind i mellem.

Selvom det er første gang, at robotmessen R-18 afholdes, er det lykkedes at tiltrække så mange udstillere fra robot- og droneindustrien at messen var fuldt booket allerede en uge inden start.

Flere end 50 udstillere har booket en stand på R-18, hvor de besøgende kan møde virksomheder som Odense Robotics, UAS Denmark, Gibotech, Rope Robotics, Nordbo Robotics, Lorenz Technology og AutoStore Systems.

Og årets messe adskiller sig på flere måder fra messen i 2016.

- Det, der adskiller messen fra de tidligere år, udover at vi har fået robotbranchen med, er, at vi har fået en række nye teknologier med. Vi har nye udstillere som Microsoft, IBM og så videre, og det har løftet messerne, så vi rammer nye målgrupper, fortæller projektleder Søren Therkelsen.