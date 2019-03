Danmarks største sparekasse er på vej til Fyn

Sparekassen Kronjylland rykker nu længer sydpå og åbner åbner en afdeling i Odense.

Den 190 år gamle sparekasse har afdelinger fra Aalborg i nord til en nærmest lige linje mellem afdelinger i Esbjerg og Køge, men har endnu ikke sat adresse på, hvilken placering sparekassen får.

Til gengæld er der sat mandtal på den kommende fynske afdeling. Minimum otte ansatte skal findes, og de skal arbejde under et kendt ansigt fra den fynske bankverden.

Sparekassen Kronjylland som har hovedsæde i Randers, har nemlig allieret sig med Nils Aaskov. Han har gennem mere end 30 år været en markant profil i Odense.

- Vi har længe gerne villet til Odense, men vi har også hele tiden sagt, at vi åbner først en afdeling, når vi har den helt rigtige afdelingsdirektør til at stå i spidsen for den. Det har vi fundet i Nils Aaskov, der kommer med et stærkt netværk og stor erfaring, forklarer admininstrende direktør Klaus Skjødt.

Nils Aaskov har tidligere været både erhvervschef og afdelingsdirektør i Sydbank i Odense, mens han de seneste år har været i Handelsbanken som stedfortrædende direktør og ansvarlig for erhvervsområdet på Fyn.

Åbner måske i midlertidige lokaler

Sparekassen Kronjylland er Danmarks største sparekasse, og har siden 2015 åbnet otte afdelinger på Sjælland og i Aalborg, Esbjerg og Kolding.

Nils Aaskov tiltræder 1. juni, og Klaus Skjødt forventer, at afdelingen åbner medio august - muligvis i første omgang i midlertidige lokaler.

