Flag i hele Danmark: Danmarks udsendte blev hædret i Odense

- Godeftermiddag og velkommen til de udsendtes flagdag. Siden 2009 har vi markeret Danmarks hyldest til alle vores veteraner. Både soldater, læger, sygeplejersker eller andre, der har været udsendt for Danmark.

Sådan bød forsvaret velkommen til årets flagdag i Ansgar anlæg, hvorefter fanen blev båret ind til tonerne af Fast i nød.

Det var Hjemmeværnets Brassband Syd Musicerer, der sørgede for at spille Fast i nød, da fanen blev båret ind i anlægget. Foto: Mads Ingemann

Hjemmeværnets Brassband spiller, forsvarets repræsentater marcherer med dannebrog og de mange fremmødte nyder flagdagen. En årlig begivenhed til ære for Danamrks udsendte.

Danske veteraner En veteran er en person, der som enkeltperson eller i en enhed, har været udsendt i mindst én international mission i mere end 28 sammenhængende dage under Forsvarsministeriets område. Personen er veteran uanset, om vedkommende stadig er i Forsvaret eller det civile. Der har i perioden fra 1992-2018 været udsendt 32.953 soldater, der tilsammen har haft 77.163 udsendelser. Hvis man tæller veteraner med fra før 1992, har der siden 1948 været udsendt op mod 60.000 danske veteraner. Kilde: veteran.forsvaret.dk

Anerkendelse af indsatsen

Flagdagen så sit lys i 2009 og har til formål at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark. På det tidspunkt var danske soldater på fredsbevarende missioner i Afghanistan, hvor flere blev såret og mistede livet, og på denmåde opstod et hehov for officielt at hylde deres indsats.

Dagen giver anledning til at udtrykke anerkendelse for den indsats, Danmarks udsendte yder.

I Ansgar Anlæg fortsatte flagdagen med kransenedlægning, hvor Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel løftede kransen og lagde den foran mindestenen midt på plænen.

På stenen i Ansgar Anlæg står der: Til ære og minde for dem der er og har gjort tjeneste ved FN, NATO, OSCE og EU. Foto: Mads Ingemann

En tak fra borgmesteren

Fra Ansgar Anlæg gik turen til Flakhaven, hvor borgmesteren sammen med forsvaret marcherede til og holdt tale til og om danmarks udsendte.

- Kære soldater, kære udsendte, kære veteraner og pårørende, kære allesammen. I dag markerer vi en vigtig dag. En dag, hvor vi samles, stopper op og hejser flaget for de mange mennesker, der har været udsendt i krige, konflikter og katastrofer over hele verden, siger han og kigger ud over de mange grønne huer på Flakhaven.

Peter Rahbæk Juel holdt tale for Danmarks udsendte i Flakahven. Foto: Mads Ingemann

Som afslutning takkede borgmesteren både de fremmødte og dem, som lige nu er udsendt for Danmark.

- Jeg ønsker jer en rigtig god flagdag, og så vil jeg opfordre jer til at passe godt på jer selv, på jeres familier og på hinanden, sluttede borgmesteren sin tale.

Pr. 1. juni 2019 er der registreret 2.598 fynske veteraner, hvoraf 1.003 er odenseanere.

Antal registrerede fynske veteraner pr. 1. juni 2019.

I dag deltager de danske udsente i missioner i blandt andet Arktis-området, mens forsvaret stadig er til stede i Afghanistan, hvor de beskytter i hovedstaden Kabul.