Danmarksmesterskaberne i e-sport bliver afholdt på Fyn

Mere end 3000 gamere har siden september kæmpet om at kvalificere sig til danmarksmesterskaberne i e-sport. Turneringen bliver afviklet i Odeon i Odense.

Det hele kulminerer den 1. juni, når skærmene tændes. De 3000 gamere er blevet skåret ned til 150 gamere, og for Yousee e-sportsligaen er det kæmpestort.

- Vi ser frem til at afslutte sæsonen med et brag, og her vurderer vi, at Odense er den helt rigtige ramme for et sådant arrangement. Vi ser frem til at åbne dørene i Odense for de passionerede danske e-sports fans, siger Karen Friis Nielsen, som er bestyrelsesformand i Yousee Esportligaen.

Det er oplagt, at talenterne i ligaen bevæger sig videre til større hold og bryder igennem på den internationale scene. Christian Hauerbach, presseasnvarlig for Yousee e-sportsligaen.

Sidste år blev danmarksmesterskaberne i e-sport også afholdt i Odense. Det var dog ikke Odean, men Rådhuspladsen som husede mesterskabet. Der blev det dog afholdt på Rådhuspladsen. At Odense igen skal være vært for danmarksmesterskaberne i e-sport glæder Odenses borgmester.

- Jeg glæder mig rigtig meget til igen at byde alle spillerne og gæsterne velkommen til Odense. Der er en fantastisk energi i esport, som jeg ser frem til, og som by er det interessant at være vært for DM, siger Peter Rahbæk Juel (A).

500 hold er blevet til 24

De 3000 gamere var fordelt ud på cirka 500 hold, som kæmpede mod hinanden online på tværs af landet. De 500 hold er blevet skåret ned til kun 24 hold, hvor størstedelen af finaleholdene kommer til at dyste i Counter-Strike. 16 ud af de 24 hold er Counter-Strike-hold.

- Counter-Strike er det største e-sportsspil herhjemme i Danmark, og det er også dér, at der findes flest spillere i Danmark. Det er også derfor, vi har 16 hold i finalerne, siger Christian Hauerbach, som er presseasnvarlig for Yousee e-sportsligaen.

Counter-Strike er nok det mest populære e-sportsspil i Danmark, men Yousees e-sportsturnering handler dog ikke kun om Counter-Strike. Der findes en lang række e-sportsturneringer rundt omkring i verden - og det afspejler sig også til danmarksmesterskaberne i Odense.

Der er henholdsvis seks League of Legends-hold og seks Fortnite-hold. Kun et enkelt finalehold er fra Fyn, og det er Nordfyns Efterskoles e-sportshold. De deltager med et League of Legends-hold.

Igen i år forventes der at være kommentatorer på arrangementet. Foto: Bifrost

Fortnite og League of Legends

Fortnite og League of Legends er to spil, der måske er gået lidt under radaren i e-sportsverdenen i Danmark og på Fyn. Fortnite er et spil, som har slået alle tidligere rekorder angående antal aktive spillere. På e-sportssiden er de dog nye på grund af spillets lave levealder. Spillet udkom nemlig først i sommeren 2017.

League of Legends er til gengæld et spil, der på verdensplan dominerer e-sportsverdenen, hvor næsten 100 millioner så med på verdensplan til finalerne i verdensmesterskaberne i 2018. League of Legends er også repræsenteret til dette års danmarksmesterskab, dog kun med seks hold.

League of Legends, Fortnite og Counter-Strike League of Legends​​​​​​ League of Legends har 120 millioner spillere på verdensplan. Verdensmesterskaberne i League of Legends havde i 2018 100 millioner seere. Fortnite Fortnite har cirka 250 millioner spillere på verdensplan. Fortnite har ikke nogen officiel e-sports turnering. Den største turnering de har haft, havde 1,6 millioner seere. Counter Strike Counter-Strike har siden 2016 solgt 25 millioner spilkopier. I slutningen af 2018 blev Counter-Strike også et gratis spil ligesom League of Legends og Fortnite. Counter-Strike havde cirka 60 millioner seere på verdensplan til "Mid-Season Invitational" i 2018.

En billet til verdensmesterskaberne

Vinderne af danmarksmesterskaberne kan med en sejr se frem til en invitation til e-sportsfinalerne i Seoul i Sydkorea.

- Der spilles ikke om pengepræmier, men udelukkende om æren, eksponeringen og VM-billetten. Pengepræmier har aldrig været en del af konceptet, da ligaen er en almennyttig forening, siger Hans Christian Hauerbach til TV 2/Fyn.

Danmarksmesterskaberne er også et af Danmarks største enkeltstående e-sportsarrangementer, hvorfor det også er en god udstillingsscene for unge talenter.

- Det er oplagt, at talenterne i ligaen bevæger sig videre til større hold og bryder igennem på den internationale scene. Det er jo ret stort. Vi forventer, at der kommer 2.500 tilskuere, og nogle af dem kunne jo godt være talentspejdere. Derudover streamer vi også finalerne på Twitch.com, hvor der også er kommentatorer på, siger Hans Christian Hauerbach til TV 2/Fyn.