Dansende katte er sluppet løs på Nordfyn

Sminken sidder lige i øjet - i katteøjet. Store og små skuespillere forvandler sig møjsommeligt til kære killinger og velvoksne hankatte i sminkerummet bag scenen i Otterup, hvor der tirsdag er premiere på årets friluftsmusical CATS.

Musicalen er instrueret af Jesper Nielsen, der også har nyoversat stykket. Musicalen er aldrig før blevet vist som ren amatørforestilling i Danmark, og det er kun anden gang i verden, at den opføres udendørs. I London og New York er den blevet spillet uafbrudt gennem de seneste 20 år.

Jeg har i 10-12 år tænkt, at den her musical bør man spille på de store friluftsscener. Men ingen har turde, for den kan virke både svær og kedelig. Men nu skulle det være. Jesper Nielsen, instruktør, Nordfynsspillene

- Jeg har i 10-12 år tænkt, at den her musical bør man spille på de store friluftsscener. Men ingen har turde, for den kan virke både svær og kedelig. Men nu skulle det være. Jeg kiggede på de gamle oversættelser, men savnede de mange referencer til London. Så i min version er den danske tekst så tæt på den engelske som muligt. Den er jo skrevet af T.S. Elliot, som er en af Englands største forfattere, siger Jesper Nielsen.

Fra den sidste prøve på Nordfynsspillenes version af musicalen CATS. Foto: Jesper Hahn

Rammer alle cylindre

Også musikken er svær at komme uden om for Jesper Nielsen.

- Det er Andrew Lloyd Webbers flotteste musik. Alle kender sangen Memory. Det er smukke tekster, som udsiger noget om at være kat, men også om at være menneske. Ellers var det jo ikke interessant for os.

- Jeg kunne se nogle muligheder i at lave en stor og festlig forestilling med dans, trylleri, leg musik og flotte tekster. Den rammer på alle cylindere, synes jeg, siger Jesper Nielsen.

Fra Nordfynsspillenes version af musicalen CATS. Foto: Jesper Hahn

Èn stor familie

Traditionen tro er der mange af skuespillerne, som kender hinanden på kryds og tværs. I år er der for eksempel Christian Otzen og Emma Kristensen, som har to af hovedrollerne som henholdsvis Munkustrap og Demeter. De spiller kærester i CATS, og de er det også privat.

En mor og datter er også at finde på scenen, nemlig Tanja og Amaya Atkinson. Og det kræver øvelse at spille kat.

- Jeg har øvet mig, der hjemme inde på mit værelse. Så har jeg nogen gange øvet mig i at være en kat, siger Amaya Atkinson.

For mor Tanja Atkinson er det en god oplevelse være på scenen samme med sin datter.

- Det er så hyggeligt, det er en fælles ting vi har sammen hver sommer, siger Tanja Atkinson

Shrek-succes er prisnomineret

Sidste år var det Shrek, Fiona, æslet og mange flere, der indtog friluftsscenen i Otterup. Opsætningen af musicalen Shrek har udløst en nominering til Den fynske kulturpris. Æslet blev spillet af Christian Otzen, der også i år har en af hovedrollerne.

På Nordfynsspillene sætter vi en ære i at spille det, som de andre ikke spiller. Forestillinger hvor vi vover pelsen. Det tiltrækker dygtige og modige skuespiller. Jesper Nielsen, instruktør, Nordfynsspillene

En mærkelig musical

CATS er en omdiskuteret musical, også i musicalkredse. Selv om den indiskutabelt har vist sin berettigelse på Broadway og i London, så er der stadig mange, der mener, at den er ret uforståelig og en omgang avanceret moderne dans forklædt som en musical. Så hvordan tør en amatørscene på Nordfyn binde an med den?

- På Nordfynsspillene sætter vi en ære i at spille det, som de andre ikke spiller. Nogle forestillinger hvor vi vover pelsen. På den måde tiltrækker vi dygtige og modige skuespillere. Og så er der mange roller, så man kan belønne et stort ensemble, siger Jesper Nielsen.

En af de talentfulde unge er 19-årige Albert Buchreiz fra Midtfyn, som går på gymnasiedelen af Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense. Han har allerede været med i flere musicals og drømmer om at gøre dans og performing til sin levevej.

- Albert er nok den dygtigste danser lige nu på den fynske musicalscene. Han er sød, grundig og tjekket og hjælper sine medspillere. Når man er så dygtig som Albert kunne man godt blive en diva, dem er der jo nogle stykker af i den her branche, men han er det stik modsatte, siger Jesper Nielsen.

Singing in the rain? Nej tak

Katte er ikke glade for vand. Det er kattekostumer, kattemakeup og kattehår heller ikke. Derfor krydser Jesper Nielsen alle fingre for tørvejr.

- Vi kigger nervøst på vejrudsigten hver dag, for hår og sminke er i fare, hvis det begynder at regne. Desuden har vi givet os selv det benspænd, at hele ensemblet er på scenen konstant, så der ingen steder at gemme sig, hvis det regner. Så det skal det ikke, siger Jesper Nielsen.

CATS på film

Hvis det bliver en kølig aften ved Otteruphallen, men behovet for flere katte er tilstede, så er der lunt håb forude. CATS the Movie kommer i biograferne til december med blandt andet Taylor Swift og Judi Dench i bærende roller.

Foto: Jesper Hahn

Om musicalen CATS CATS foregår i London i 1939. I en baggård mødes ”the jellicle cats” til det årlige bal, hvor de vælger én kat, der skal reinkarneres og have et nyt liv. Mødet ledes af den gamle kat, Old Deutoronomy. En efter en aflægger de audition, og kattene overvejer de forskellige kandidater. Grizzabella, som ingen af de andre kan lide, vil også prøves, men mobbes ud. Kattene er lige ved at vælge Gus, den gamle teaterkat, da Old Deuteronomy kidnappes af Macavity. Old Deuteronomy trylles tilbage af Mr. Mistofeles. Han forlanger at kattene lytter til Grizzabelle, og da de har hørt hendes sang (Memory) vælger de hende.