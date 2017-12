Dansk band hylder John Mogensen og TV 2/Fyn i nytårsvideo

Til tonerne af John Mogensen-klassikeren “Så længe jeg lever” hyldes blandt andre TV 2/Fyns nyhedsværter og Rasmus Bjerg i nytårsvideo.

Indrømmet! Det er lidt ananas i egen juice. Men nytår er - foruden fyrværkeri, drinks og godt selskab - lig med nytårshilsner, og på TV 2/Fyn har vi i år modtaget en uventet nytårshilsen.

Det er kopibandet Danmarks John, der spiller gamle John Mogensen-numre, som i en nytårsvideo hylder flere mediepersonligheder.

- TV 2/Fyn, tak for i år. Glædeligt nytår, lyder det fra bandet i videoen.

- De er så dejlige alle medarbejdere på TV 2/Fyn. Tusind tak for alle de gode fynske nyheder, siger frontfigur Brian Arnold, der har en slående lighed med John Mogensen.

Spillefilm om John Mogensen

Ud over TV 2/Fyn bliver også journalist Johan Isbrand fra Familie Journalen hyldet i nytårsvideoen, der består af en liveversion af John Mogensen-klassikeren “Så længe jeg lever”.

- Hvor er det fabelagtigt at blive til en nytårsdukketeaterfigur og få en nytårshilsen af den karakter! Rigtig godt nytår til jer også, drenge! Og tusind tak for dette lille indslag, lyder det fra Johan Isbrand, der også glæder sig over nytårshilsnen.

Det nye år byder på en spillefilm om John Mogensen, der ville være fyldt 90 år i 2018. Det er skuespiller og komiker Rasmus Bjerg, der spiller hovedrollen i biograffilmen.

Se hele nytårsvideoen fra Danmarks John herunder: