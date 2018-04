Dansk biogas får statsstøtte i både Danmark og Sverige

Biogas fra det fynske selskab NGF Nature Energy får støtte fra Danmark og fritages for afgift i Sverige. Klimaminister kalder det uklogt.

Danmarks største biogaskoncern, NGF Nature Energy, det tidligere Naturgas Fyn, får støtte fra både den danske og svenske stat, når den levere biogas til det svenske marked.

Det vækker kritik fra de svenske konkurrenter, og dansk klimaminister kalder den nuværende situation uklog. Det skriver Berlingske Business.

NGF Nature Energy producerer biogassen i Danmark med støtte fra den danske stat. Herefter eksporteres gassen via et søsterselskab til Sverige, hvor biogassen med danske støttekroner i ryggen opnår en konkurrencefordel.

Selskabet får statsstøtte i Danmark på cirka fire kroner per kubikmeter gas. Da det koster seks kroner at fremstille en kubikmeter biogas, kan den sælges for to kroner per kubikmeter.

Men NGF Nature Energy har også sit eget gashandelsselskab, som sælger gassen til blandt andet Sverige, som giver indirekte statsstøtte til biogas ved at fritage forbrugerne for CO2-afgift.

- På grund af denne afgiftsfritagelse kan man selvfølgelig få en højere pris for biogassen, end hvis man sælger naturgas. Denne prisforskel kan så deles mellem kunden, den svenske gashandler og den danske gassælger, siger direktøren for Foreningen Biogasbranchen, Frank Rosager, til Berlingske.

I 2017 blev omkring 25 procent af den danske produktion af biogas eksporteret til Sverige, viser tal fra det statslige transmissionsselskab Energinet og Foreningen Biogasbranchen.

Mens eksporten giver indtægter til NGF Nature Energy og andre danske gashandelsselskaber som Ørsted, E.ON og Eniig, skaber den stor frustration hos de svenske producenter af biogas.

Allerede for et år siden råbte en af Sveriges største biogasproducenter vagt i gevær. Udnyttelsen af de forskellige støtteregler i Danmark og Sverige betyder, at svenske aktører kan købe dansk biogas med 40 procents rabat i forhold til svensk gas.

Den svenske energiminister har fået flere spørgsmål om, hvad den svenske regering vil gøre ved sagen.

Danmarks energiminister Lars Christian Lilleholt (V) har drøftet sagen med sin svenske kollega, oplyser han til Berlingske.

- Jeg mener, at det er uklogt, at danskstøttet biogas også kan få støtte i Sverige og dermed skabe ulige konkurrence, siger han til Berlingske.