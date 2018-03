Dansk Byggeri: Vi vil have flere kvinder

​Den fynske bygge- og anlægsbranche er styret af mænd. Det skal et nyt kvinderåd nu ændre på. Dansk Byggeri har sat sig for at fordoble andelen af kvinder i byggebranchen inden for de næste ti år.

På trods af at vi hver år den 8. marts hylder kvinder på kvindernes kampdag, er der områder, hvor kvinderne stadig gør sig mindre bemærket. Det skal Byggeriets Kvinderåd være med til at ændre på.

De fynske byggepladser og anlægsindustrien er overbefolket af mænd, og det skal der sættes en stopper for. Det mener Dansk Byggeri, der står bag Byggeriets Kvinderåd.

Det nyoprettede kvinderåd, som blandt andre har instruktør Hella Joof og tidligere justitsminister Lene Espersen (K) på medlemslisten, skal forsøge med alternative midler og tilgange at øge kvinders interesse for bygge- og anlægsindustrien.

Vi har behov for flere elever

Hos Syddansk Erhvervsskole er de positivt stemt over for nyheden om kvinderådet. De ser, at en ændring i antallet af kvinder vil kunne skabe mere diversitet i branchen, og det vil gavne det sociale miljø på uddannelserne.

- Vi har behov for flere elever på vores uddannelser, så hvis kvinderådet lykkes, vil det gavne os. Man kan ikke ændre på uddannelserne, men det ville være godt med indput til, hvad der skal gøres for at ændre på uddannelsernes studiemiljø. Der er en interesse, der skal vækkes, og den skal vækkes, allerede når eleverne skal vælge uddannelse, siger Lars Havelund, der er markeds- og kommunikationschef ved Syddansk Erhvervsskole til TV2/Fyn.

Antallet af kvinder har ikke ændret sig de sidste 20 år

Dansk Byggeri har opgjort andelen af kvinder i bygge- og anlægsbranchen. De fynske kvinder udgjorde blot 9,4 procent i 2008 - og i 2016 var tallet uændret. Det er under landsgennemsnittet.

Dansk Byggeri kan samtidig konstatere, at antallet af kvinder i branchen ikke har ændret sig de sidste 20 år. Det er meget alvorligt, mener de.

På trods af at beskæftigelsen i branchen stiger, og der er rig mulighed for at få job, har stadig flere virksomheder svært ved at skaffe medarbejdere.

Derfor har Dansk Byggeri sat sig et mål klart mål. De vil fordoble andelen af kvinder i branchen inden for de næste ti år.

Det er ikke kun uddannelserne, som kvinderådet har i kikkerten. Deres mål er også at få de kvinder, der er i branchen, til at blive.

Formanden har store forventninger til kvinderådet

Formanden for Byggeriets Kvinderåd, Lars Storr-Hansen, ser frem til samarbejdet med medlemmerne, og han har høje forventninger til udkommet af rådets møder.

- Vi har forsøgt at sammensætte et bredt udvalg af fagpersoner, politikere og kulturpersonligheder. Jeg har ingen ide om, hvad vi ender med at komme op med, men jeg er sikker på, at det bliver interessant og med anderledes tilgange, end dem vi arbejder med nu, sige Lars Storr-Hansen til TV2/Fyn.

Hvis der ikke sker en ændring, vil der mangle 17.000 faglærte i bygge- og anlægsbranchen, viser tal fra Dansk Arbejdsgiverforening. Byggeriets Kvinderåd har planlagt tre møder i løbet af året, og Lars Storr-Hansen forventer, at der inden udgangen af 2018 skal ligge en liste med forslag til, hvordan en løsning på problemet kunne se ud.