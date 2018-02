Dansk cykelduo angreb forgæves i Herald Sun Tour

Mads Pedersen og fynske Lasse Norman Hansen forsøgte sig med et rent dansk angreb i Australien.

Mads Pedersen (Trek) og Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport) afsluttede tidligt søndag morgen dansk tid Herald Sun Tour, som de begyndte det australske cykelløb - med at blande sig helt fremme i feltet.

De to har begge vundet en etape i årets udgave, og på 4. og sidste etape lå de i den afgørende fase i udbrud sammen, efter at Mads Pedersen selv var gået solo.

Da de fik følgeskab med godt 15 kilometer til mål, forsøgte Mads Pedersen sig et par kilometer senere med endnu et togt.

Desværre for ham havde feltet bagude fået styr på situationen og lå under et halvt minut efter. Og så endte det hele i en massespurt.

Den vandt Sam Crome (Bennelong).

Casper Pedersen (Aqua Blue Sport) og Niklas Eg (Trek) fik begge noteret samme tid som vinderen på henholdsvis 9.- og 17.-pladsen.

23-årige Eg blev dermed bedste dansker i det samlede klassement med en 12.-plads.

I den samlede stilling skete der ikke forskydninger i toppen, og løbet sluttede dermed i totaltriumf for Mitchelton-Scott-holdet.

Det snuppede alle tre podiepladser. Esteban Chaves vandt foran Cameron Meyer og Damien Howson.