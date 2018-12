Dansk Folkeparti har fundet Dorthe Ullemoses afløser

Dansk Folkeparti i Svendborg valgte mandag aften ny folketingskandidat. Det blev den nordfynske politiker, Eva Jørgensen, som blev valgt til ny folketingskandidat. Eva Jørgensen afløser Dorthe Ullemose der sidder i folketinget, men som i oktober meldte ud, at hun ikke genopstiller.

Udover Eva Jørgensen kandiderede også Flemming Boye, der sidder i kommunalbestyrelsen på Ærø og Lars Kolling, som sidder i byrådet i Assens Kommune. Tidligere havde også Kim Welcher, der sidder i kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune, meldt sit kandidatur, men han valgte at trække sig inden valget.

Svendborg-kredsen har kun givet valg for Dansk Folkeparti en gang. Det var ved valget i 2015, da Dorthe Ullemose blev valgt til Folketinget.

Klar sejr

Formand for Dansk Folkeparti i Svendborg, Jakob Broegaard, glæder sig over valget, og mener at Eva Jørgensen er den rette kandidat.

- Jeg er godt tilfreds med valget, og er fuld af fortrøstning. Det bedste havde selvfølgelig været, hvis vi havde haft en lokal kandidat i baghaven, men det vigtige er at hun er fra Fyn. Jeg føler også, at hun svinger godt med medlemmerne. Det kunne jeg blandt andet se efter mødet i aftes, hvor mange gerne lige ville tale med hende, fortæller Jakob Broegaard.

Eva Jørgensen blev valgt med 75 procent af stemmerne, og derfor skulle der kun en afstemningsrunde til. Kun hvis ingen af de tre kandidater havde opnået over 50 procent af stemmerne, skulle der en afstemningsrunde mere til, med de to kandidater, som havde fået flest stemmer i første runde. Eva Jørgensen fik 15 stemmer, Flemming Boye fik tre og Lars Kolling en stemme.

Eva Jørgensen er HK-ansat i Nordfyns Kommune, men hun har tidligere arbejdet både som togkontrollør og været selvstændig.

Medlemmer vil ikke have dobbeltmandater

Eva Jørgensen forsøgte at blive valgt til kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune ved kommunalvalget i november 2017, men opnåede ikke valg. Og netop det, at Eva Jørgensen ikke har et mandat i forvejen er en styrke, mener lokalformanden for Dansk Folkeparti i Svendborg.

- Jeg tror at vores medlemmer var trætte af, at skulle have en der sad i byråd et andet sted. Vores medlemmer er klar over, at til det der skal laves, er man nødt til at have fuld tid. Det var det, som Dorthe Ullemose ikke kunne, og som gjorde at hun trak sig, forklarer Jakob Broegaard.

Analytiker: Ikke mange chancer

TV 2/Fyns politiske analytiker, Jesper Buch, levner ikke den nye Svendborg-kandidat mange muligheder for at blive valgt til Folketinget.

- Når man ser på meningsmålingerne, får Dansk Folkeparti næppe fire pladser igen ved næste valg. Og når man dertil lægger, at Eva Jørgensen ikke er en lokal kandidat og totalt ukendt i den brede offentlighed, giver jeg hende ikke mange chancer for at komme i Folketinget ved næste valg.

Samtidig med at Jesper Buch ikke tror på Eva Jørgensen, undrer han sig over, at partiet i Svendborg ikke gik efter Kim Welcher fra Langeland, som på et tidspunkt meldte sit kandidatur.

- Jeg tror, at Kim Welcher ville have haft bedre chancer for at opnå valgt. Både når det kommer til at være lokalkendt og kendt i en bredere kreds, er Kim Welcher en stærkere kandidat end Eva Jørgensen, forklarer Jesper Buch.

Der skal være valg til folketinget senest 17. juni 2019.