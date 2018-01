Socialrådgivere: Forskelsbehandling er skræmmende

Socialrådgiverforeningen retter skarp kritik mod, at ansøgninger om førtidspension behandles så forskelligt i fynske kommuner. Udvalgsformand vil have teams i kommunen til at tale bedre sammen.

Dansk Socialrådgiverforening kalder det overraskende og skræmmende, at der er så stor forskel på, hvordan kommunerne vægter fagfolkenes vurderinger, når en borger skal have tilkendt førtidspension.

- Det er helt sindssygt. Som borger er det simpelthen for tankevækkende. Man kan jo ikke leve med, at der er så uens afgørelser i Danmark, siger formand for Dansk Socialrådgiverforening Syddanmark, Anne Jørgensen.

- Som borger skal man jo kunne være tryg ved systemet, tilføjer hun.

Reaktionen kommer efter, at TV 2/Fyn tirsdag kunne fortælle, at en indstilling til førtidspension i for eksempel MIddelfart eller Nordfyns Kommune altid bliver efterfulgt af en tilkendelse af pension.

Helt anderledes ser det ud i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor borgerne har mere end 30 procent risiko for, at fagfolkenes indstilling til pension bliver afvist af de to ledende medarbejdere, der sidder i kommunens pensionsnævn.

TV 2/Fyn har søgt aktindsigt i pensionsnævnenes afvisningsprocenter 2017.

Catherine har fået nej to gange

En af dem, der er berørt af Faaborg-Midtfyns Kommunes mange afvisninger, er Catherine Brændeholm. Hun lider af en sjælden sygdom, der gør, at hendes lunger langsomt nedbryder sig selv.

To gange er hun blevet indstillet til førtidspension af ét team i kommunen, mens et andet har afvist indstillingerne.

- At der lige pludselig er nogen, der slet ikke kender én, der afviser indstillingerne, synes jeg er noget underligt noget, siger Catherine Brændeholm, der med glæde ville tage imod en tildeling af førtidspension med glæde.

- Det er ligesom at give en slikkepind til et barn, men det når kun at slikke én gang, så tager de den fra barnet igen, uddyber hun.

Catherine Brændeholms sag har fået formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, Jos Bisschop (S), til at reagere.

Vi skal tale mere sammen

Han fortæller til TV 2/Fyn, at Catherine Brændeholms sag har berørt ham.

- Det er et skidt forløb, at hun i 2016 får at vide, at hun kan få førtidspension, og pensionsnævnet så siger: ”Nej, det kan du ikke alligevel”, siger han.

- Det synes jeg er dårligt. Det er ikke i orden.

Jos Bisschop vil have de forskellige teams i kommunen til at tale bedre sammen i fremtiden.

- Jeg er sikker på, vi kan gøre det bedre, siger han.

TV 2/Fyn arbejder de kommende dage videre med sagen om de store forskelle mellem kommunerne og de forskellige instansers tolkning af lovgivningen.

