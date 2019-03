Danske Anna giver nodevenderen tårer i øjnene

I morges var Anna Egholm den første ved morgenbuffetten på hotellet. Også selvom appetitten var gemt bag det sædvanlige lag af konkurrencekvalme. Mad skal der til for at kunne præstere. Derfor tvang den 22-årige violinist sig til at spise, så hun kunne være klar klokken 10.00 til dagens kraftanstrengelse.

- Jeg stod klar, da morgenmaden åbnede 6.30 og sad der over en halv time. Jeg skal altid spise om morgenen, ellers kan jeg ikke koncentrere mig, siger Anna Egholm.

Første violin på dagen

Nogen skal jo være den første, og i dag blev det Anna Egholm, der indledte 2. runde for violin.

- Jeg havde prøver allerede klokken 8.20. Det er først der, hvor jeg plejer at gå i bad, så det var ret hårdt at begynde tidligt.

- Men det er også rart ikke at gå hele dagen og vente og opbygge spænding. Nu kan jeg bruge resten af eftermiddagen på at øve, siger Anna Egholm.

Så er det overstået

Da Anna Egholm kom ud klokken 10.30, var hun glad og lettet.

- Det gik fint. Det føltes godt at stå der. Jeg kunne leve mig godt ind i musikken, mere end de andre dage. Første runde er altid mest nervepirrende, og i dag handlede det mest bare om musik. Nogle stykker er også nemmere at leve sig ind i end andre. Brahms, som jeg spillede i dag, er så romantisk og fyldt af følelser, og så er det nemmere at følge med og gå ind i følelsen, siger Anna Egholm.

Uventede tårer

Nodevender Britt Krogh Grønnebæk, der vendte noder for pianisten under Anna Egholms optræden, blev helt overraskende rørt til tårer undervejs.

- Det var en fantastisk oplevelse. Jeg kunne mærke, at mit professionelle bladvender-fokus røg et øjeblik. Jeg blev simpelthen så rørt i andensatsen. Jeg fik tårer i øjnene og tænkte. Det må jeg simpelthen bare ikke, blink, blink, siger Britt Krogh Grønnebæk.

I aften klokken 19 ved Anna Egholm, om hun går videre til semifinalen.