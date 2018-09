Danske Bank: Nyborg vil diskutere hvidvask og forholdet til kommunens bank

Skal den gigantiske sag om hvidvask i Danske Banks estiske filial koste Danske Bank bestallingen som Nyborg Kommunes bankforbindelse.

Det spørgsmål skal Nyborgs politikere diskutere mandag i byens økonomiudvalg.

Det er Dansk Folkepartis nyvalgte byrådsmedlem Anne-Marie Palm-Johansen, der har forespurgt om Nyborg Kommune overvejer at skifte bank i forbindelse med hvidvaskskandalen i Danske Bank.

Anne-Marie Palm-Johansen (DF) har rejst sagen i Nyborg. Foto: Dansk Folkeparti.

Hun henviser til en artikel i DR Nyhederne, hvor borgmestrene i flere kommuner nu sætter spørgsmålstegn ved, om de fortsat skal være kunder i Danske Bank efter hvidvaskskandalen.

Nyborg Kommunes bankforretninger bliver udbudt hver 4. år, og økonomiudvalget har den 8. februar 2016 godkendt, at der indgås en aftale med Danske Bank for perioden 1. maj 2016 til 30. april 2020. Bankaftalen omfatter ud over de daglige bankforretninger også aftale om pleje af Nyborg Kommunes aktivportefølje.

Passer på 331 millioner

I kontrakten med Danske Bank er der et opsigelsesvarsel på løbende måned plus 9 måneder, dvs. en opsigelse først vil være gældende fra 1. august 2019, hvor der så kun er 9 måneder tilbage af den gamle kontrakt.

Ifølge økonomichef Anders Sørensen har Nyborg Kommune tidligere haft Jyske Bank, Fionia Bank og Nordea som bankforbindelse.

Pr. 30. juni 2018 havde Nyborg Kommune en beholdning af værdipapirer på 331 millioner kroner i kapitalforvaltning ved Danske Bank.

- På grund af beløbets størrelse er det nødvendigt, at Nyborg Kommune anvender et større pengeinstitut af hensyn til sikkerheden for borgernes penge – ikke mindst efter finanskrisen i 2008. Endvidere stilles der krav om, at det skal være et pengeinstitut, som stadig kan håndtere aflevering af kontanter i døgnboks eller afhentning af kontanter m.v, skriver økonomichefen.

Ifølge økonomiudvalgets dagsorden har samarbejdet med Danske Bank indtil videre fungeret upåklageligt og uden misligholdelse af kontrakten.

Danske Bank ikke dømt for ulovligheder

- Hvis Nyborg Kommune skal skifte bank på grund af hvidvaskskandalen, skal der gennemføres et nyt udbud, som tidligst kan have virkning fra 1. august 2019. I forbindelse med det sidste bankudbud kom der kun tilbud fra Danske Bank, hvilket bl.a. skyldes at Nyborg Kommune ikke har nogen gæld, men derimod en stor likviditet, hedder det.

Administrationen skriver endvidere "Danske Bank er ikke blevet dømt for nogen ulovlige forhold. Nyborg Kommune vil formentligt derfor ikke kunne forhindre Danske Bank i at deltage i et nyt udbud."

TV 2/Fyn har onsdag forespurgt borgmestrene i alle fynske kommuner, der har Danske Bank som pengeinstitut, om deres overvejelser i forbindelse med hvidvasksagen.

Nordfyns borgmester godt tilfreds

Borgmester Bo Hansen (S) i Svendborg har ikke reageret på stationens henvendelser, mens borgmester Morten Andersen (V) fra Nordfyns Kommune udtaler følgende:

Morten Andersen godt tilfreds Foto: Nicolaj Kenneth Pedersen

- Nordfyns kommune er godt tilfreds med det daglige samarbejde, vi har med Danske Bank. Derfor har hvidvasksagen ikke umiddelbart nogen betydning for samarbejdet. På det foreliggende grundlig fortager vi os som kommune ingenting, siger Morten Andersen.

Nordfyns aftale med Danske Bank omfatter alle de daglige bankforretninger – samt halvdelen af kommunens kapitalpleje - markedsværdien er 105 millioner kroner.

Kommunens penge-engagement var senest i udbud i 2016.