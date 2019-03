Heldigvis blev spændingen hurtigt udløst, da juryen allerede 19.03 i lyntempo havde oplæst listen over de 12 unge talenter, som er gået videre indenfor deres instrument: Klarinetten.

På tredje række sad de to venner Jonas Lyskjær Frølund fra Roskilde og hans hollandske ven, Gerbrich Francine Meijer. De to har læst sammen på konservatoriet i København og sad nu spændte og afventede dommen.

De var rolige udad til, men en let trommen med fingrene fra Jonas Lyskjær Frølund afslørede nervøsiteten: Går de videre begge to, går ingen af dem videre, eller kun én af dem?

Hurra!

Men få øjeblikke efter kunne de to venner give hinanden et stort kram og lykønske hinanden med, at de begge var gået videre. Den ideelle afslutning på en intens dag med den ultimative præstation.

- Vi er virkeligt glade. Nu kan vi slappe af og fokusere på næste runde. Det er virkeligt dejligt. Vi har arbejdet virkeligt hårdt og meget for det, så nu skal vi bare køre afsted med toget, siger Gerbrich Francine Meijer.

- Det var en lettelse. Det føles rart, at de værdsatte, hvad jeg gjorde. Nu vil jeg bare fortsætte og gøre noget af det samme, siger Jonas.

At de to venner går videre sammen, er glasuren på den gode dag:

- Det er da bare en bonus, siger Jonas Lyskjær Frølund og Gerbrich Francine Meijer fortsætter: Det er virkeligt nice.

Fejring

Nu er det fredag aften, og sejren skal fejres. Det bliver dog ikke med alkohol for de koncentrerede, unge mennesker. Muligvis med en ekstra øvesession og så en ordentlig nats søvn for at lade op til næste runde.

Juryen annoncerede fredag aften, hvilke 12 deltagere, der gik videre i klarinetkonkurrencen. Foto: Knud Erik Jørgensen, Odense Symfoniorkester – OS