Spain Masters: Viktor Axelsen i ren danskerfinale

Det bliver to rent danske singlefinaler søndag ved badmintonturneringen Spain Masters efter, at danskerne nedlagde kinesere på stribe.

Turneringen rangerer på niveau 5 på World Touren.

Lørdag gik fynske Viktor Axelsen videre til finalen, da hans modstander i semifinalen, Ren Pengbo, trak sig ved stillingen 4-5 i tredje sæt efter at have vredet kraftigt om på foden.

I finalen venter Anders Antonsen, som også måtte ud i tre sæt mod sin kinesiske modstander Zhao Junpeng for at sikre finalepladsen.

Både Axelsen og Antonsen vandt sikkert første sæt i deres respektive kampe for at gå i stå efter sidebyttet.

Mens Antonsen måtte slide sig til en sejr på 21-17 i tredje sæt, så gjorde en skade til Ren Pengbo vejen til finalen noget kortere for Axelsen.

Ren Pengbo begyndte tredje sæt bedst og var foran 4-1. Herefter vandt Axelsen fire point på stribe, men det sidste af dem kom i samme moment, som kineseren faldt til jorden.

Efter et hopsmash i forhåndssiden vred Ren Pengbo voldsomt om på den ene fod i landingen. Axelsen løb hurtigt hen til den forpinte modstander, som efter at være blevet behandlet af lægen humpede fra banen.

Axelsen er seedet som nummer et, mens Antonsen er tredjeseedet.

Gentagelse af DM-finale

Også damesinglefinalen bliver et rent dansk anliggende efter to hårde tresætssejre for både Mia Blichfeldt og Line Kjærsfeldt - ligeledes mod to kinesiske modstandere.

Kjærsfeldt, som er seedet firer, vandt et dramatisk tredjesæt med 22-20 over topseedede Han Yue, mens andenseedede Blichfeldt slog tredjeseedede Cai Yanyan 21-13 i afgørende sæt.

Opgøret mellem de to kvinder bliver samtidig en gentagelse af DM-finalen, hvor Kjærsfeldt trak det længste strå i tre sæt.

Tidligere lørdag røg den tredjeseedede danske herredouble, Mathias Boe og Carsten Mogensen, ud til et par fra Taiwan.

